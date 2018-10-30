日印提升战略合作等级 拉拢缅甸斯里兰卡等国

在28日的“别墅外交”后，日本首相安倍晋三与印度总理莫迪29日“转场”东京，于当天举行正式首脑会谈。日印双方就召开外长防长磋商达成协议，同意在斯里兰卡、缅甸等第三国加强合作。
据日本时事通讯社29日报道，安倍为大力推进“自由开放的印太战略”，积极与印度强化安全保障及经济方面的合作。日印同意提升两国战略合作等级，就举办部长级外交及防务“2+2”会谈达成一致。此前，日印“2+2”会谈为副部长级。日本共同社29日报道称，日印首脑谋求在安全领域加强协调，发表了以新战略合作为核心的联合声明。
安倍表示将为印度高铁项目提供超过3000亿日元（约合人民币186亿元）的低息贷款，并与印度联合，在斯里兰卡、缅甸等“第三国”建设基础设施、援建医疗机构，扶持当地科技初创企业等，从而建立起更全面的战略合作关系。29日上午，莫迪同日本经济产业大臣世耕弘成举行会谈，就人工智能和IT人才交流合作达成共识。莫迪提出，希望日本能继续对印度提供大规模的贷款，而作为回报，新德里将为日企继续扩大印度市场大开方便之门。日本富士电视台29日称，安倍称日印关系是“世界上最具潜力的两国关系”，莫迪也强调要让日印关系的潜能全面释放出来，让其“开花结果”，“为地区乃至世界和平与繁荣做出贡献”。
“在对贸易和地区稳定的担忧中，安倍和莫迪重新肯定两国关系。”《印度斯坦时报》29日称，日印两国将双边关系定义为“特殊战略和全球伙伴关系”。自从2005年以来，印日领导人几乎每年都举行定期会晤。两国在这种关系的框架下有着密切的外交和商业合作。印度学者鲁帕吉提·博拉在日本《外交学者》杂志撰文称，特朗普政府的“美国优先”政策令日印两国不断靠近。日本担心美国可能会在朝鲜半岛问题以及贸易问题上不顾日本的利益，而印度采购伊朗石油、与俄罗斯进行武器交易，也让印美关系蒙上了一层阴影。在此背景下，印度和日本都希望建立更广泛的伙伴关系。《日本时报》称，安倍访华之后会见莫迪是在搞平衡外交。安倍与莫迪会面的重要议程是巩固双边安全和经济合作，这些议题的背后是中国日益上升的政治和经济影响力。不过，博拉认为，莫迪对美日澳印“四方联盟”的谨慎态度与安倍“热情拥抱”的姿态大相径庭。莫迪对“印太战略”的理解远不能令安倍满意。
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