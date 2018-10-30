宜家在俄罗斯闯祸：广告被指将女性比作狗

据日媒报道，截止29日，多家新闻网站发布消息称，发祥于瑞典的世界级家具量贩店：宜家，近日因一则广告引起了大量批评。
报道指出，宜家的俄罗斯分公司在Facebook上发布一则广告之后，受到了来自俄罗斯女性的大量批评，她们认为广告内容是对女性的歧视。最终，这家分公司不得不删除广告并道歉。
据悉，这则广告照片上包含一张看起来像该公司产品的桌子，上面放着俄式薄煎饼以及果酱，椅子上坐着一条狗。照片旁边写有一则建议：“如果抓坏了他的车、或者咬了他的拖鞋”“那么请给他做有果酱的俄式薄煎饼”，“请铺上他喜欢的桌布”，“请轻轻微笑着迎接他”，“请不要使用‘亲爱的，我有话跟你说’这样的措辞”。
看过这则广告的女性们纷纷留言：“这是将女性比作了狗”、“歧视女性”、“无趣”、“你们知道这是在把50%的消费者比作狗吗？”
对此，宜家的广告负责人向俄罗斯电台“莫斯科回声”表示：“宜家一直致力于拥护男女平等。这则广告完全没有包含任何消极的意义。然而我们也意识到，这则广告给大家带来的感觉是跟我们的初衷不一样的，对此我感到非常抱歉。我们已经删除了这则广告。”
报道指出，宜家可能打算把广告中融入幽默的成分，但广告内容却强调了“做饭”“装饰桌子”“欢迎家人”等让人联想到女性身上的内容。因此引起了俄罗斯女性的愤怒。
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