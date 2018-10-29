美土追问卡舒吉尸体下落 对确定惩罚沙特力度至关重要

在一队沙特特工在沙特驻伊斯坦布尔领事馆杀害记者贾迈勒·卡舒吉24天后，美国和土耳其官员仍在问同样的问题：尸体在哪里？
这位《华盛顿邮报》专栏作家的遗骸对于审查沙特政府不断变化的说法和确定对这个盛产石油的君主国——特朗普政府中东政策的重要伙伴——的适当惩罚至关重要。
土耳其总统埃尔多安26日发表讲话，索要卡舒吉的遗体，从而加大了对沙特政府的压力。
“已经有人声明他已经遇难，但尸体在哪里？”埃尔多安说，“你们必须表明这一点。”据了解内情的美国官员说，几天来，特朗普总统也一直在向他的助手询问卡舒吉遗体的情况，但华盛顿对其下落仍然一无所知。
沙特官员本周早些时候说，卡舒吉的遗体用地毯卷好，交给了“当地合作者”，但土耳其当局说，尸体是在一次可怕的行动中被肢解了，动用了骨锯和大箱子。
布鲁金斯学会研究土耳其问题的学者阿曼达·斯洛特说：“无论尸体是什么形状，只要找到它，就可以证明土耳其的说法是可信的。”
25日，美国中央情报局局长吉娜·哈斯佩尔向特朗普通报了她最近访问土耳其的情况，她在那里听了据说是卡舒吉被杀时的音频。但即使在会后，美国官员明确表示，他们在采取进一步的惩罚性行动前还需要更多的信息。
美国国务院发言人罗伯特·帕拉迪诺说：“我们将继续在此案中寻找所有相关事实。随着我们了解到更多情况，我们将采取更多行动。”
美国国务院的一名官员说，卡舒吉的遗体“应该尽快找到并送回他的家人那里进行适当的安葬”。
埃尔多安在演讲中表示，土耳其掌握了有关这起谋杀案的额外“信息和文件”，土耳其最终会披露这些信息。他重申了自己的要求，即如果沙特当局不能“令在此案中被捕的18人开口”，就应该把他们交出来。当天晚些时候，阿纳多卢通讯社报道说，土耳其检方准备“要求”引渡这些嫌疑人。
埃尔多安说：“把他们交给我们。此案发生在伊斯坦布尔。我们将对他们做出审判。”
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