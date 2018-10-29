各有算盘？美日拟共同研发2030年启用的新型战机

日本防卫省近日称，日本将同美国“军火巨头”洛克希德·马丁公司合作，共同研发2030年投入使用的下一代战斗机。双方设想，以该公司研制的F-22战斗机为基础，再采用日本的独有技术用在引擎等部件上。今年年末，日本将策划新的中期防卫整备计划，日美共同研发也会被提上日程。
据日本每日新闻报道，日本航空自卫队的F2战斗机从上世纪90年代开始使用，早就超过了使用年数。而美国洛克希德·马丁公司提出，以自家的F-22战斗机为基础进行优化调整，希望和日本共同研发新一代战机。目前日本防卫省已经开始着手调查实现合作的可能性。日本希望战斗机能够承担对空、对舰、对地等多重任务，主攻离岛防卫。
F-22战斗机又名“猛禽”，是美国一型单座双发高隐身性第五代战斗机，也是世界上第一种进入服役的第五代战斗机。它被称作“世界最强战斗机”，当然1架的价格也高居不下。日本防卫省曾经想要F-22作为F4战斗机的后继者，但由于当时美国议会担心情报泄露，不愿意出口，2011年只引入了F-35战斗机。
在日本政府和自民党内部，下一代战斗机应该多采用日本技术的呼声特别高。日本防卫省相关负责人谈及日美共同研发方案时，表示：“（在共同研发战斗机方案里）日本方面的主导权能够被确保到哪种程度，这才是重点。”
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