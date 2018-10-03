范冰冰被罚缴8.8亿 北京公布“阴阳合同”案结果

北京时间10月3日，中国官方正式公布范冰冰涉“阴阳合同”案情，称其偷税漏税超2.55亿元。经调查，范冰冰需缴纳超8.8亿元才能免除牢狱之灾。
中国官媒新华社公布调查结果，中国女星范冰冰在《大轰炸》拍摄中获片酬3,000万元（1元人民币约合0.1456美元），其中1,000万申报纳税，2,000万以拆分合同方式逃税618万元，少缴营业税及附加112万元，合计730万元。
中国税务机关还查出范冰冰及其担任法定代表人的企业少缴税款2.48亿元，其中偷逃税款1.34亿元。
对此，江苏省税务总局向范冰冰及其担任法定代表人的企业追缴税款2.55亿元，加收滞纳金0.33亿元。
另外，范冰冰还因拆分合同手段隐瞒真实收入偷逃税款，被处4倍罚款计2.4亿元，利用工作室账户隐匿个人报酬的真实性质偷逃税款，被处3倍罚款计2.39亿元。
官方还其担任法定代表人的企业少计收入偷逃税款处1倍罚款计94.6万元。对其担任法定代表人的两户企业未代扣代缴个人所得税和非法提供便利协助少缴税款各处0.5倍罚款，分别计0.51亿元、0.65亿元。
9月26日，江苏省税务局先向范冰冰下达《税务行政处罚事项告知书》，范冰冰未提出听证申请。 9月30日，江苏省税务局已向范冰冰正式下达《税务处理决定书》和《税务行政处罚决定书》，要求其将追缴的税款、滞纳金、罚款在收到上述处理处罚决定后在规定期限内缴清。
官方称，上述定性为偷税的税款、滞纳金、罚款在税务机关下达追缴通知后在规定期限内缴纳的，依法不予追究刑事责任。 但超过规定期限不缴纳税款和滞纳金、不接受行政处罚的，税务机关将依法移送警方处理。
官方还称，2018年6月，在税务机构调查期间，范冰冰经纪人牟某广指使公司员工隐匿、故意销毁涉案公司会计凭证、会计账簿，阻挠税务机关依法调查，涉嫌犯罪。现牟某广等人已被警方刑拘。（多维新闻）
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