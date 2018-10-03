范冰冰身价曝光 官方通报未提刑事责任

北京时间10月3日，中国税务机构公布女星范冰冰涉“阴阳合同”案，其被罚需缴8.8亿元才能免除牢狱之灾。 中国官媒新华社公布的结果显示，范冰冰涉及的“阴阳合同”案，偷逃税高达730万元人民币（1元人民币约合0.1456美元）。 不过，这与此前中国央视前名嘴崔永元举报的6,000万并不符合。
实际上，范冰冰涉税的重头则是其旗下的企业少缴税款2.48亿元，其中偷逃税款1.34亿元。 因此，中国税务机构通过追缴、征收滞纳金，以及罚款，要求范冰冰至少缴纳8.83946亿。
报道称，如果范冰冰缴纳完这笔资金，则不会受到刑事处罚，但如果逾期未缴，则案件会被转交给警方调查。 结果还显示，范冰冰已在9月26日收到江苏税务机构的告知书，未提出听证申请。
9月30日，江苏税务机构正式向范冰冰下达处理、处罚决定书，要求其在限定期限内缴清费用。 不过，官方目前在案情通告中并未提及范冰冰是否会遭遇刑事责任。
是否能够免除牢狱之灾，那么就要看范冰冰的偿还能力。
据中国媒体此前报道，现年37岁的范冰冰在过去的从影生涯中，已积累28亿元的身价。 如果这一数据属实，那么范冰冰是有可能缴清费用，免除牢灾的。但能否及时拿出8.8亿元，值得关注。（多维新闻）
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