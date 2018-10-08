“领馆命案”引沙特土耳其争吵 沙特否认谋杀指控

沙特通讯社 7 日报道称，沙特否认杀害批评王室的记者哈苏吉。此前一天，路透社援引土耳其匿名官员的话称，失踪超过 5 天的哈苏吉在沙特驻伊斯坦布尔领事馆内被杀。土总统埃尔多安 7 日表示，密切关注此案。

路透社称，上周二，准备结婚的哈苏吉到沙特驻伊斯坦布尔领事馆领取相关文件。哈苏吉的土耳其籍未婚妻说，她从当天下午 1 时就在领事馆外等候，但过了 12 个小时仍不见哈苏吉出来。根据土耳其警方的初步调查，哈苏吉在沙特领事馆内被杀是有预谋的，他死后紧接着尸体就被运出领事馆。路透社、《华盛顿邮报》等媒体的报道均提到，谋杀是由沙特从本土派来的 15 人团队实施的。不过，受访土耳其官员并未透露谋杀实施的细节。土耳其官方的阿纳多卢通讯社称，确有一个沙特官方团在该领事馆内短暂停留。土耳其总统埃尔多安所属的正义与发展党发言人表示，土耳其当局将搞清楚哈苏吉到底在哪、究竟是怎么失踪的，这一事件对土耳其来说高度敏感。





沙特官方人士表示，指控该国谋杀哈苏吉 “ 毫无根据 ” 。该官员表示，一支包括调查人员在内的沙特安全小组已于 6 日抵达伊斯坦布尔，正参与调查这起失踪案。沙特驻伊斯坦布尔领事馆总领事欧塔比 6 日还特地邀请路透社记者前往 6 层楼高的领事馆逐层参观，甚至打开用于固定空调的木板，以示清白。欧塔比表示，哈苏吉目前既不在沙特境内，也不在领事馆内，他正和其他同事一道寻找哈苏吉。他表示，尽管领事馆内装有监控摄像头，但是并不录像，因此无法提供哈苏吉进出领事馆的记录。领事馆有前后两个出入口，哈苏吉从其中任何一个离开都是有可能的。

路透社

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日评论称，去年土耳其派兵进入卡塔尔以示支持后，沙土关系日趋紧张，卡塔尔目前正遭受包括沙特在内的海湾邻国禁运。阿联酋《国民报》称，哈苏吉不仅与土耳其执政党关系密切，同时还是美国《华盛顿邮报》的一名专栏作家，曾撰文批评沙特王室的某些政策。土耳其广播电视公司

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日称，迄今为止，沙土官方提供的信息一直相互矛盾。

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