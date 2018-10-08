美涉性侵大法官宣誓就职 示威者强行闯入国会抗议

在沸沸扬扬、满城风雨的 “ 丑闻听证会 ” 后，美国总统特朗普提名的争议人选卡瓦诺最终在参议院以两票的微弱多数，踉踉跄跄地坐上了美国最高法院第 114 任大法官的位子。然而，围绕卡瓦诺提名引发的美国政治和社会的撕裂却远没有尘埃落定。当天在投票确认卡瓦诺任命的现场，发生了示威人群冲击甚至暴力闯入国会大厦的怒潮， 164 名示威者被捕。

一场美国民主和共和两党互相揭丑的闹剧，最终的结果由政党站队而非道德评判作出，被舆论称为 “ 美国的黑暗一天 ” 和 “ 每一个美国人的伤痛 ” 。当共和党欢呼终于确立了保守派在最高法院的主导地位时，媒体则担心代表美国最高权力的大法官们将沦为 “ 穿着法官服的党派人士 ” 。

美国参议院 10 月 6 日以 50 比 48 票确认卡瓦诺出任美国最高法院大法官。卡瓦诺随即在妻子和孩子的陪同下，在首席大法官罗伯茨主持的仪式上宣誓就职。分析人士说，由特朗普总统提名的卡瓦诺就职后，最高法院的保守派法官将占有 5 比 4 的优势。终身任命意味着 53 岁的卡瓦诺可能在最高法院任职数十年。

参议院这次投票基本上以党派划线，丽莎 · 穆尔科斯基是唯一没有投赞成票的共和党参议员，乔 · 曼钦是唯一投赞成票的民主党参议员。

一向支持共和党的福克斯新闻网 7 日称，卡瓦诺提名通过是 “ 特朗普政府、共和党和美国的胜利 ” 。提名确认通过后，特朗普第一时间发推特说： “ 我为美国参议院向美国最高法院确认我们的伟大提名人布雷特 · 卡瓦诺法官表示赞赏和祝贺。今天晚些时候，我将签署他的任命书 …… 非常激动人心！ ” 白宫发言人桑德斯称特朗普打电话向卡瓦诺表示祝贺，并在 “ 空军一号 ” 上签署了任命书。

而据《今日美国报》 6 日报道，就在参议院表决之际，一些抗议者在参议院内的旁听席上高呼 “ 不要卡瓦诺 ”“ 我是爱国者 ”“ 我是一名妈妈 ”“ 我不同意 ” 等口号。与此同时，大约 2000 人在国会大厦前游行，示威者推开警方设置的金属路障。大约 150 人冲破了封锁，闯入国会大厦，造成投票多次中断，副总统彭斯不得不出声要求维持秩序，之后总共有 164 名示威者被捕。很多抗议者称，他们感到无助，但誓言 “ 中期选举等着瞧 ” 。

事后，特朗普在推特上反驳媒体报道称： “ 最高法院门前的人群看起来不过 200 人，且多数是看客，还坐不满堪萨斯城市议会厅的前两排，假媒体试图夸大人群人数，不是这样的！ ”

有美媒分析认为，中期选举即将举行，卡瓦诺提名获确认

“

形同特朗普的一次胜利

”

，有利于共和党选情，但卡瓦诺的任命将影响女性选民的选票。还有分析认为，中期选举的紧张情绪正在积聚，尤其是对于寻求重新赢得众议院控制权的民主党，而卡瓦诺提名引发的两极分化似乎提前动员或者说是刺激了民主党选民。

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