“第二次冷战”？BBC称俄罗斯与西方情报对抗陷入白热化

英媒称，俄罗斯情报界在苏联解体后一度陷入混乱，无所作为，但很快恢复了对外情报活动，类似情报战的新动向被一些专家说成“第二次冷战”。
据英国广播公司网站报道，苏联是20世纪美国的主要地缘政治敌手，削弱和摧毁苏联一直是美国中央情报局的活动目标。苏联解体后，美国和英国情报官员的主要敌人消失了，后来西方情报机关一度把注意力集中到东方的新威胁上面，即伊斯兰极端主义。但是BBC俄罗斯语记者科兹洛夫斯基和高尔亚什科说，现在西方国家明白了，他们同苏联的继承者俄罗斯的意识形态斗争远远没有结束。
一些专家认为，在2000年后出现的新形势可以被称为“新冷战”。也有许多专家说“新冷战”的描述并不准确，这不是新的战争，而是过去的对抗进入了下一轮。
俄罗斯与美英的“间谍战”
英国前情报官员说，是俄罗斯情报机构一直在干扰破坏西方的民主制度，俄罗斯情报部门正在积极在英国招募潜在的变节者。
据《镜报》的报道说，他们得到的一份泄露的政府文件显示，英国外交部对前情报官员和前外交官发出紧急通知，警告他们说“俄罗斯情报机构把在职和离职的官员当做高价值（招募）目标”。
《镜报》的安全和防务编辑克里斯·休伊说，英国情报部门的规模在过去15年扩大了一倍，这意味着掌握敏感情报的人员增多，许多前情报官员和前外交官都熟悉英国间谍和双面间谍的名字，以及最新的间谍技术。
自然这些人成了俄罗斯情报部门招募策反的目标。《镜报》报道说，俄罗斯在这方面特别努力，他们试图雇佣英国的情报公司搜集一些个人的资料。
与此同时，英国情报机构负责人16日警告说，俄罗斯情报人员攻击进入英国的电脑系统，伺机发动破坏性的网络攻击。《伦敦旗帜晚报》报道说，英国国家网络安全中心的负责人马丁说，俄罗斯和其他敌对国家在英国网络中找到立足点，令他们能够发动网络攻击。
2010年6月，美国逮捕了10名情报人员，他们被指向俄罗斯对外情报局提供情报。另外还有一人在塞浦路斯被捕，此人保释后失踪，据说此案同俄罗斯对外情报局在西班牙的一名雇员有关。上述10人在美国被捕后，这名在西班牙的特工设法潜逃。
美国联邦调查局指一些苏联情报官员在2000年后的几年中在美国城市郊区定居，他们从俄罗斯对外情报局得到资助。
2010年7月，在美国被拘禁的10人被用来交换在俄罗斯被捕的4个人，这4人当中就有今年3月在英国成为“毒杀”目标的俄罗斯双面间谍斯克里帕尔。被交换回到俄罗斯的10人中有著名的“美女间谍”安娜·查普曼，2013年美国中情局和国家安全局（NSA）的特工斯诺登从香港逃到莫斯科时，安娜·查普曼还表示愿意嫁给斯诺登。
据信，俄罗斯对外情报局的前上校波特耶夫泄密导致那10人在美国被捕。2016年俄罗斯报道了波特耶夫的死讯，不过2018年10月BBC和美国新闻网站Buzzfeed报道说，波特耶夫并没有死。
BBC记者马克·厄尔本在《斯克里帕尔档案》一书中说，美国认为俄罗斯情报机构透露变节者死讯的目的是企图发现变节者的住址。
斯诺登案：美俄对抗
美国前特工斯诺登2013年逃离美国泄露情报机密是美国情报界遇到的最大失败之一，斯诺登透露了美国情报机构进行大规模信息收集的“棱镜”计划以及美国电信公司同情报机构合作的秘密。
2013年5月，斯诺登抵达香港，将一些秘密文件交给记者。五角大楼报告说，斯诺登盗窃了170万份机密文件，美国军方说大部分文件涉及“美国陆军，海军，海军陆战队和空军的重要部署行动”。
斯诺登透露美国安全局通过和美国最大的手机服务公司合作，海量收集美国境内和美国和其他国家的公众电话通讯。他还说在2009年20国集团伦敦峰会期间，英国情报机构截听外国政要的电话。
2013年6月21日，斯诺登受到美国盗窃国家财产和泄露国家机密的指控。6月23日斯诺登从香港飞往莫斯科，他计划取道莫斯科前往拉美国家或冰岛，但是美国吊销了斯诺登的护照，阻止他飞往其他国家。
按照官方的说法，斯诺登在莫斯科谢列梅捷沃国际机场的中转区域生活了一个多月，因为他没有俄罗斯签证。俄罗斯当局说他没有违反俄罗斯法律，俄罗斯情报机构也没有联系过斯诺登。但媒体报道说，斯诺登的飞机在谢列梅捷沃机场降落后，马上就有一辆挂外交牌照的轿车到飞机前将他从机场接走。媒体还报道，找不到报道中所说斯诺登在机场中住的旅馆。
7月底斯诺登申请俄罗斯的临时政治庇护，8月初他得到了俄罗斯庇护，并被安置到一个秘密地点。普京通知美国斯诺登得到庇护的条件是“他不能从事危害我们的美国伙伴的活动”，不过俄罗斯得到文件的秘密内容在那以后的几年中一直不断地被披露。
美国当局声称，斯诺登个人在技术上无法单独打开并且盗取成千上万份秘密文件，美国方面认为俄罗斯情报机构帮助斯诺登进行解密，不过这点并没有得到美国联邦调查局的确认。
斯诺登现在还居住在俄罗斯，他的居住许可被延长到了2020年，美国多次要求遣返斯诺登都被拒绝。俄罗斯对斯诺登的居住地点保密，斯诺登从未接受俄罗斯媒体采访，也很少公开露面。
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