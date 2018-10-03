Facebook的亚洲团队迁往新加坡的巨型新总部

Facebook 有很大的计划在亚太地区发展。周二，这家社交媒体巨头庆祝其转移到新加坡一个更大的新办公区域，该区域将成为 Facebook 的地区总部。从其在南海滩大厦（ South Beach Tower ）的上一个住宅搬迁后， Facebook 现在在其新的 Marina One 办公楼中租下了四层共计 260000 平方英尺的办公场所。

Facebook 的亚太区副总裁 Dan Neary 在一次演讲中表示， Facebook 的新加坡和地区团队将由大约 1000 人组成，将占据多达 3 ， 000 个工位。这也是 Facebook 在亚洲的第一个合作伙伴中心的所在地。

此举是因为 Facebook 加强了在亚洲的业务，包括该地区的第一个数据中心，占地 170000 平方米的数据中心将耗资 10 亿美元。

除此之外， Facebook 还宣布将与新加坡的 Infocomm 媒体发展管理局合作，推出第二个数据创新启动计划，称为 Startup Station Singapore 。

“ 亚太地区对 Facebook 来说非常重要。在我们平台每月 22 亿活跃用户中，亚太地区有 8.94 亿人， ”Neary 说。

“

新加坡是我们在该地区持续增长的关键，我们很荣幸与公共和私营部门的一些的合作伙伴合作，以推动新加坡的经济，创新和社区目标，

”

他补充说。

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