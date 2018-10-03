Facebook的亚洲团队迁往新加坡的巨型新总部

Facebook有很大的计划在亚太地区发展。周二，这家社交媒体巨头庆祝其转移到新加坡一个更大的新办公区域，该区域将成为Facebook的地区总部。从其在南海滩大厦（South Beach Tower）的上一个住宅搬迁后，Facebook现在在其新的Marina One办公楼中租下了四层共计260000平方英尺的办公场所。
Facebook的亚太区副总裁Dan Neary在一次演讲中表示，Facebook的新加坡和地区团队将由大约1000人组成，将占据多达3，000个工位。这也是Facebook在亚洲的第一个合作伙伴中心的所在地。
此举是因为Facebook加强了在亚洲的业务，包括该地区的第一个数据中心，占地170000平方米的数据中心将耗资10亿美元。
除此之外，Facebook还宣布将与新加坡的Infocomm媒体发展管理局合作，推出第二个数据创新启动计划，称为Startup Station Singapore。
“亚太地区对Facebook来说非常重要。在我们平台每月22亿活跃用户中，亚太地区有8.94亿人，”Neary说。
“新加坡是我们在该地区持续增长的关键，我们很荣幸与公共和私营部门的一些的合作伙伴合作，以推动新加坡的经济，创新和社区目标，”他补充说。
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