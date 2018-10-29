IBM拟斥资340亿美元收购Linux开源软件公司红帽

据CNBC10月29日报道，IBM宣布将以340亿美元全资收购Linux开源软件公司红帽（Red Hat），这对于两家公司来说意义重大，对于整个开源Linux生态系统来说更是影响深远。
根据两家公司发表的一份联合声明，IBM将以每股190美元的价格收购红帽。在交易宣布之前，红帽股票周五收于116.68美元。
根据CNBC报道，此次收购是迄今为止IBM有史以来最大的一笔交易，也是美国科技史上第三大交易。不计AOL、时代华纳合并案，美国科技产业的前两大收购交易是戴尔、EMC在2016年的并购交易（670亿美元）和2000年的JDS Uniphase斥资410亿美元收购光学组件供应商SDL。
红帽创立于25年前，是服务器电脑上常用开源操作系统Linux的发行商。现在，红帽负责发行和支持“红帽企业Linux”以及其他在数据中心常用的技术。在1999年，也就是在互联网泡沫的顶峰，该公司上市。在截至2月28日的上一个财年中，它创造了2.59亿美元利润，29.2亿美元营收。在2017年和2018财年之间，它的营收增长了21%。
IBM称，收购后红帽继续由公司CEO吉姆·怀特赫斯特及其管理团队领导。红帽的总部、设施、品牌和商业行为保持不变。高盛和摩根大通为IBM的交易顾问并提供资金，Guggenheim Partners LLC担任红帽的顾问。
重金收购也表明了IBM非常看重这家公司，这个计算机和服务巨头多年来致力于让其云应用平台在开发人员面前更具有吸引力，而Red Hat有望立即为它增添信誉和美名。
市场研究公司Wikibon的分析师斯图•米尼曼（Stu Miniman）说：“Red Hat有望弥补IBM不受开发人员的追捧这块短板。”他表示，此外，“IBM立即巩固了其在当今多云领域的地位。”
的确，此举反映了IBM很难在云计算时代齐步并进。它最近发布了季度收益，显示了连续几个季度收入较大幅增长后却出现了下滑，这让投资者大跌眼镜。AWS和微软等云计算巨头通过将计算、存储、网络资源和应用软件（常常来自开源）作为一项在线服务来提供，已偷偷抢在了IBM和惠普企业（HPE）等传统软硬件厂商的前头。
不过，IBM为这个开源界宠儿支付了溢价，表明它很注重在云计算行业有更大的作为。IBM董事长兼首席执行官吉尼•罗曼蒂（Ginni Rometty）在一份声明中说：“收购Red Hat是改变游戏规则的举措。这改变了云市场的一切。IBM将成为全球的头号混合云提供商，为公司企业提供唯一的开放云解决方案，从而为客户充分发掘云的价值。”
罗曼蒂特别指出，大多数公司在通向云的道路上仍然只走完了约20%的路程。她说： “余下的80%旨在发掘真正的商业价值，并推动增长。这是云计算的下一个篇章。这需要将业务应用软件转移到混合云，提取更多的价值，并且优化业务的方方面面，从供应链到销售，不一而足。”
Red Hat首席执行官吉姆·怀特赫斯特（Jim Whitehurst）补充道：“与IBM携起手来将为我们提供更高一级的规模、资源和能力，以加快开源作为数字化转型的基础所带来的影响，并将Red Hat带给更广泛的受众，同时保持我们独特的文化以及对开源创新的坚定承诺。
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