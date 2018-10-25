专家称IS“白寡妇”仍然在逃 曾呼吁袭击英国

英媒称，英国恐怖分子萨莉·琼斯可能还活着，并在叙利亚与“伊斯兰国”组织（IS）极端分子并肩作战。
据英国《每日邮报》网站10月24日报道，现年50岁的琼斯因呼吁袭击英国领土并与她的“圣战分子”丈夫一起前往叙利亚而被媒体称为“白寡妇”。
报道称，她来自英国肯特郡查塔姆，有一个孩子。此前，人们认为她2017年10月在叙利亚与伊拉克边界附近的一次美国无人机袭击中丧生。
但眼下，一位极端主义研究专家声称，在叙利亚被库尔德武装抓获的一名加拿大IS分子告诉他，她躲过了那场袭击。
加拿大滑铁卢大学研究员阿马尔纳特·阿马拉辛加姆说，穆罕默德·阿里，也叫图拉卜，证实琼斯仍然在逃。
阿马拉辛加姆说：“图拉卜声称她还活着，很可能在IS位于哈金或沙法的最后堡垒。如果属实，我们很快就会发现她被抓获。”
报道称，琼斯帮助IS吸引想要成为“圣战者”的人，还曾呼吁对英国皇家空军基地和女王进行袭击。她在2013年前往叙利亚与恐怖分子朱奈德·侯赛因结婚。侯赛因2015年死于一次无人机袭击，但琼斯一直在为IS做宣传。
报道称，琼斯从未被正式从美国的清除目标名单上删除，因为在无人机袭击现场没有发现她的DNA。
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