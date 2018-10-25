巴总理誓言明年重启与印度和谈 印要求巴方做出安全保证

外媒称，巴基斯坦总理伊姆兰·汗23日在沙特阿拉伯一个投资会议上的讲话中宣布，在印度举行大选后与这个老对手举行和谈，此前他类似的提议被“断然拒绝”。
据《印度斯坦时报》网站10月23日报道，伊姆兰·汗在利雅得对参加“未来投资倡议”的人群说：“当我赢得选举并执政后的第一件事就是尝试着向印度伸出和平之手。现在我们所希望的就是等待选举，之后再次重启与印度的和谈。”
报道称，他所说的选举是定于明年5月中旬举行的印度大选。随着巴基斯坦寻求在支付危机中保有资金，这位新上任的领导人向潜在的投资者发动魅力攻势。
伊姆兰·汗对和谈的呼吁时值巴基斯坦从沙特阿拉伯等“友好”国家迫切寻求资金之际，以此来支持巴基斯坦不断恶化的财政状况。
另据印度报业托拉斯网站10月23日报道，印度内政部长拉杰纳特·辛格23日在克什米尔斯利那加说，印度中央政府愿意与包括巴基斯坦在内的任何人举行会谈，但恐怖和对话从来不能并存。
辛格在斯利那加会见了各个政治党派的代表，他表示自己呼吁所有人参加即将在查谟和克什米尔举行的代表投票。
辛格在一场新闻发布会上说：“通过民主方式可以面对最大的问题，解决最困难的议题，查谟和克什米尔的许多问题也可以通过民主解决，我呼吁该邦的民众参与这一民主盛会。”
全国会议党和人民民主党曾抵制不久前在查谟和克什米尔举行的城市机构选举。
辛格对记者说，至于会谈，政府与任何人对话都没有问题。
他说：“至少，他们应该看到巴基斯坦正在资助在印度的恐怖主义活动，巴基斯坦应给我们一些不再有任何类似企图的保证，恐怖和对话从来不能并存。”
当问起是否有任何动议与分裂分子举行会谈时，辛格说政府将与任何愿意对话的人会谈。
此外据法新社10月23日报道，美国国务卿蓬佩奥23日再次呼吁巴基斯坦约束在阿富汗作战的极端分子，并表示华盛顿认为这个反恐战争伙伴对此负有责任。
蓬佩奥做这番评论的同时，对阿富汗拖延已久的议会选举表示欢迎。当被问到巴基斯坦的角色时，蓬佩奥说：“我们的期望是，巴基斯坦不再为他们西部边境的恐怖分子提供安全的庇护之地。”
他说：“我们已经说的不能再清楚了，如果巴基斯坦做不到这一点，如果他们的这一努力没有诚意，他们将为此承担责任。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost