印度孟买连环恐袭10周年 美悬赏500万美元征线索

2008年11月26日，孟买当晚发生恐怖袭击事件。百年老店利奥波德餐厅也成了袭击的目标。 视觉中国 资料
11月26日，是印度孟买2008年恐怖袭击案10周年。25日，美国政府悬赏500万美元征集有关袭击者的信息。
2008年11月，武装分子袭击印度金融重镇孟买多个地点，造成166人死亡，其中包括6名美国人。
据美国福克斯新闻（FOX NEWS）报道，美国国务卿蓬佩奥在一份声明中宣布了这一悬赏，他呼吁为在孟买恐怖袭击中的遇难者家属伸张正义。
据报道，该悬赏奖金由美国国务院的司法公正计划提供。悬赏范围扩大到掌握“导致任何参与、策划或协助2008年孟买爆炸案的个人被捕或被定罪的信息”的人。
蓬佩奥说，在袭击发生10年之后，袭击者仍未被绳之以法，这对遇难者家属是一种侮辱。蓬佩奥在声明中呼吁所有国家，特别是巴基斯坦，履行安理会义务，对应为此负责的恐怖分子施加制裁，包括“虔诚军”及其附属机构。
据新华社资料，巴基斯坦恐怖组织“虔诚军”创始人哈菲兹·赛义德被控策划了2008年孟买恐怖袭击案。2002年年“虔诚军”被巴基斯坦政府取缔后，赛义德运营“达瓦慈善会”继续活动。2008年孟买袭击后，联合国安理会宣布将“达瓦慈善会”列为恐怖组织，并将赛义德等纳入制裁名单。但赛义德否认指控。美国政府2012年4月曾悬赏1000万美元缉拿赛义德。
2008年孟买恐袭发生后，巴基斯坦曾逮捕赛义德，后又将他释放。今年1月，巴基斯坦政府计划接管与“达瓦慈善会”组织头目哈菲兹·赛义德有关的团体和资产。
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