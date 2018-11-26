新华社首次确认：中国正在建造第三艘航母

中国第二艘航母2017年下水后，外界关注的重点开始转向中国第三艘航母。中国官媒新华社11月26日官方微信公众号一篇文章透露了中国第三艘航母的研制状况。
新华社在《6年前这个红遍全国“style”，至今让人心潮澎湃！》一文中指出，6年前11月23日中国首艘航母“辽宁舰”成功起降歼-15舰载机，6年过去，中国国产航母业已试航，入役指日可待，新型航母也已经在船台上有序建造。
新型航母也就是第三艘航母，这是中国官媒首次确认中国正在建造第三艘航母。第三艘航母有可能采用直通甲板。
对于中国第三艘航母研制情况，中国国防部此前也进行了回应，但没有公开确认已经开始建造。
在5月31日中国国防部例行记者上，中国国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强回答记者关于航母的提问时表示，5月13日，中国第二艘航空母舰从大连造船厂码头启航，赴相关海域执行海上试验任务，主要是为了检测验证动力系统等设备的可靠性和稳定性，于5月18日完成试验任务返抵大连造船厂码头。至于这艘航母的服役时间，将根据航母的建造进度和试验情况综合确定。
2018年2月27日，中国船舶重工集团公司官方网站刊发了一篇标题为《新征程，新谋划！高质量发展的新时代，中船重工应该怎么干？纲要明晰前进方向》的战略纲要，该纲要提到了核动力航母。
纲要指出，要深刻把握海洋防务装备发展面临的形势。深化海上军事斗争准备要求海军武器装备提质上档、水平一流。必须坚决贯彻习近平强军思想，以构建中国特色海上现代作战体系为牵引，加快实现核动力航母、新型核潜艇、安静型潜艇、水下无人智能对抗体系、水下立体攻防体系和海战场综合电子信息系统等攻关突破，增强基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力，为海军2025年实现走向深蓝远海的战略转型提供高质量武器装备。
“辽宁舰”总设计师朱英富此前曾透露中国航母弹射技术的研制情况。
2017年4月，“辽宁舰”总设计师朱英富在四川电子科技大学发表主题演讲中透露，目前中国蒸汽弹射和电磁弹射技术都在研究，他个人更加倾向于更为先进的电磁弹射技术，这些技术一旦成熟，将会应用到未来的航母建造中。“还有核动力，未来中国一定要搞，希望大家能耐心等待，相信我们很快能赶上世界先进水平。”朱英富说。
当被问到中国海军需要多少艘航母时，朱英富回答，“现在美国说他们需要十艘航母，我们可能不需要那么多，但起码应该有三艘，如果有条件，能有四艘或五艘更好。” （多维新闻）
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