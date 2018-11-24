国家卫健委：中国约125万人染爱滋病 异性性接触感染占七成 输血感染“接近零报告”

国家卫生健康委员会（国家卫健委）周五（ 23 日）公布，截至今年底，估计全中国爱滋病感染者约有 125 万，感染率为万分之九，与其他国家相比属 “ 低流行水平 ” ，新增感染病例每年则估计约有 8 万宗。目前性接触是国内爱滋病主要传播途径，其中近七成感染者是经异性性接触染病，男男性接触传播则占约两成半。





其他报道：【研同志缔结政策？】陈志全：非打倒一夫一妻 梁美芬：不触及婚姻制度愿意讨论





国家卫健委表示，截至今年 9 月底，全国已报告的爱滋病存活感染者有 85 万人， 26.2 万人死亡，估计每年新增 8 万宗感染病例。据中国疾控中心、联合国爱滋病规划署及世界卫生组织联合评估，至今年底，国内存活爱滋病感染者将达 125 万人。





目前性接触是国内爱滋病主要传播途径， 2017 年已报告的感染者中， 69.6% 经异性性接触染病；经男男性接触受感染者，则占总染病人口 25.5% 。另外， 2017 年爱滋病母婴传播率为 4.9% ，是历来最低水平，比 2012 年低 2.2 个百分点；经注射吸毒感染者，则比 2012 年减少 44.5% ；经输血及使用血液制品传播病例 “ 接近零报告 ” 。



