国家卫健委：中国约125万人染爱滋病 异性性接触感染占七成 输血感染“接近零报告”

国家卫生健康委员会（国家卫健委）周五（23日）公布，截至今年底，估计全中国爱滋病感染者约有125万，感染率为万分之九，与其他国家相比属“低流行水平”，新增感染病例每年则估计约有8万宗。目前性接触是国内爱滋病主要传播途径，其中近七成感染者是经异性性接触染病，男男性接触传播则占约两成半。
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国家卫健委表示，截至今年9月底，全国已报告的爱滋病存活感染者有85万人，26.2万人死亡，估计每年新增8万宗感染病例。据中国疾控中心、联合国爱滋病规划署及世界卫生组织联合评估，至今年底，国内存活爱滋病感染者将达125万人。
目前性接触是国内爱滋病主要传播途径，2017年已报告的感染者中，69.6%经异性性接触染病；经男男性接触受感染者，则占总染病人口25.5%。另外，2017年爱滋病母婴传播率为4.9%，是历来最低水平，比2012年低2.2个百分点；经注射吸毒感染者，则比2012年减少44.5%；经输血及使用血液制品传播病例“接近零报告”。
根据去年全年数检，爱滋病抗病毒治疗覆盖率为80.4%，治疗“成功率”超过90%。国家卫健委疾病预防控制局副局长王斌表示，往后将提高预防爱滋病宣传教育的针对性；由于国内爱滋病疫情分布不平均，当局将加强重点地区及“易感染爱滋病危险行为人群”的“警示性”教育，及推广使用安全套预防爱滋病和性病等；亦会推广检测、谘询、诊断和治疗“一站式”服务。（新华社）
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