【台湾九合一选举】有人晕倒有人撕选票 选举投票乱象多

台湾 2018 年九合一选举于当地时间 11 月 24 日登场，由于这次 “ 选举绑公投 ” ，外加公民投票年龄下修至 18 岁，一大早全台各地投开票所便涌入大量人潮，也引发民众恐惧若在当地时间下午 4 时结束前，仍在排队无法近投票所投票，是否影响人民投票权利。台湾中央选选委员会已公开表示如果民众在下午 4 时前排队， “ 一定会让民众完成投票 ” ！





这次台湾九合一选举在开票前便因为投票人潮众多，成为社会话题，平均台湾公民需要等上半小时至一小时，才能进到投开票所投票；连台北市长柯文哲在投票时看到长长的排队人龙，都为此感到相当惊讶，甚至表示依他的个性，早就推行 “E 化投票 ” 。





由于排队人潮众多，投票期间台湾也出现在等待投票期间民众险昏倒的情况，甚至还有慢性病史的妇人投完票后晕倒，送医后宣告不治的悲剧。





除了因漫长等待发生的身体不适情形外，还有民众因不耐烦漫长等待，进而撕毁选票的情况产生，有民众因为投票时间拉长，愤而将公投票全数撕毁，而这违反《公民投票法》规定，每张被裁罚新台币 5,000 元以上、 5 万元以下罚款（ 1 元新台币约合 0.032 美元），目前已知全台至少发生两起撕毁公投票案件，其中一件因情节轻微，已被确认每撕毁一张裁罚 5,000 元，总计裁罚 5 万元。





台湾前总统陈水扁也在其脸书（ Facebook ）粉丝专页发出一张他排队投票的照片，称他花了 35 分钟完成投票；现在台湾媒体纷纷关注投票期间发生的突发事件，也在媒体上大力报导，今天台湾是风和日丽的好天气，原本应该有利提高整体投票率，但因单一选民完成投票的时间出乎预料，可能影响选民的出门投票欲望，使得投票率可能不如预期。 （多维新闻）

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