东盟系列峰会开幕 领袖们警告二战后国际秩序处于危险之中

新加坡讯，东盟系列峰会在新加坡开幕，亚洲的领导人们警告说，第二次世界大战以来的世界秩序处于危险之中，而华盛顿和北京之间的贸易紧张，可能会触发多米诺骨牌效应，其他国家也采取贸易保护主义。
马来西亚首相马哈迪在峰会开幕前对一个商业论坛说，其他发达国家也将跟随美国和中国的步伐，采取保护主义的措施来对付发展中国家，如东盟国家。
“两个世界强权之间的贸易紧张必然会产生多米诺骨牌效应，影响贸易反应，将成为其他发达国家对发展中国家包括东盟国家采取保护主义措施的理由，”马哈迪说。
“现在不是以贸易保护主义措施来关闭我们的大门的时候，”马哈迪说。
中国总理李克强，连续第二天就贸易分歧发出和解的声音，他说，他希望中美双方会找到避免进一步加剧紧张的方式。
他说：“我们还是希望，本着相互尊重、平衡互利，信守承诺的原则，进行谈判，来找到相互都可以接受的解决方案。打贸易战是没有赢家的。”
美国副总统彭斯将参加在新加坡举行的会议。他是代替特朗普来与会的，特朗普一再将现有的多边贸易协定视为不公平，并抨击中国盗窃知识产权，设置美国企业进入壁垒以及美国贸易巨额逆差等。
目前不清楚李克强和彭斯是否会在新加坡举行双边会晤，而中国国家主席习近平和美国总统特朗普预计将在本月底在布宜诺斯艾利斯举行双边会晤。
在抵达新加坡前，李克强说，中国将进一步开放其经济，以面对日增的贸易保护主义，虽然他没有直接提及中美贸易战。
马哈迪对记者说，美国是个“殖民强权”，使用经济压力恐吓人民。
马哈迪说，贸易保护主义的崛起，民族主义运动的复兴，内向型政策，似乎也在东盟国家里出现。
新加坡总理李显龙也在峰会上指出：“国际秩序正处于一个转折点”。
“支撑东盟增长和稳定基础的现有的自由、开放和以规则为基础的多边贸易体系，面对压力，”李显龙说，目前还不清楚国际秩序是否会分裂成竞争对手的集团。
李显龙说，“一些国家正在变得孤立，退出多边主义和全球化，这是东盟和平与稳定的基石。”
李克强预料会支持区域全面经济伙伴协定 (RCEP)，这项自由贸易协定参与国的GDP将超过全球GDP的三分之一。
李克强发表演说时并称，他希望2019年敲定与另外15个国家的区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)。
李克强还表示，中国政府希望与东南亚国家之间就南海行为准则的磋商，能够在三年内完成，他并称，这类协议将有助自由贸易。
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