15国驻华大使要求见新疆党委书记陈全国 中国认为要求无礼





15 个西方国家驻华大使联名起草一封信函，希望会见新疆自治区党委书记陈全国，要求他对据称少数民族维吾尔人权利被践踏做出解释。





这封致陈全国的信说，“我们对少数民族，尤其是维吾尔人少数民族在新疆维吾尔自治区遭受对待的报导深感不安”，“为了更好地了解那里的情况，我们希望在你方便的时候，尽快与你会面，讨论这些关切”。





路透社 15 日独家报导，这份致陈全国的信，由加拿大驻华大使馆牵头，其他国家包括英国、法国、瑞士、欧盟、德国、荷兰、澳大利亚、爱尔兰、瑞典、比利时、挪威、爱沙尼亚、芬兰和丹麦。





15 个驻华大使罕见地协调行动，对中国的人权问题表示关注。此举显示，北京因为在新疆对维吾尔人的打压正受到西方国家越来越强烈的反对。





今年 8 月，联合国一个人权委员会说，他们收到很多可靠的报告，指出有 100 万，或更多的维吾尔人被关押在新疆的拘留营中。一些活动人士，外国政府和联合国的人权专家对维吾尔人被大量关押，维吾尔人受到严密的监控，表示强烈抗议。





不过，中国对有关指称大为恼火。中国国务委员兼外长王毅 13 日表示，希望记者不要相信小道消息，热衷道听途说。他说，新疆事务是中国内政，最了解新疆情况的是新疆政府，而不是其他什么人或什么组织。





路透社说，目前尚不清楚这封给陈全国的信是否已经发出，或其内容是否会修改。有外交官说，这封信正在给更多的国家传阅，希望更多的人签名支持。





这封信没有代表美国。不过，美国驻华大使馆发言人在回复路透社的采访时说，“我们对 2017 年 4 月以来中国政府关押估计 80 万，甚至 200 万维吾尔人，哈萨克斯坦人和其他穆斯林在拘留营，进行政治再教育，深感震惊”，“美国将继续呼吁中国结束这些适得其反的政策，释放所有那些被任意关押的人。我们致力于推动对那些违反和践踏人权的人问责，包括考虑针对新疆官员采取措施”。





美国表示，正在考虑对陈全国和其他同新疆践踏人权指称有关的官员和公司实施制裁。





中国外交部发言人华春莹 15 日在例行记者会上回答路透社的报导时说，“如果驻华大使们愿意带着善意去新疆，我们当然是欢迎的。但是，如果这些大使是带着向当地政府施压的想法去新疆，那这肯定是有问题的。”她说，“如果抱着恶意和偏见，试图干预中国内政，我们是坚决拒绝的”。





华春莹还表示，这些驻华大使这么做“也超出了《维也纳外交关系公约》的授权”。她说，他们对新疆目前的状况有什么好担忧的，他们提出这样的要求，联名向中国施压，非常无礼，不能接受。(美国之音)

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