李克强在“新加坡讲座”和“通商中国”的演讲（全文）

在开放融通中共创共享繁荣
——在“新加坡讲座”和“通商中国”的演讲
中华人民共和国国务院总理 李克强
（2018年11月13日，新加坡）
尊敬的李显龙总理、张志贤副总理，
女士们、先生们、朋友们：
今天很高兴出席“新加坡讲座”和“通商中国”共同为我举办的演讲会，同各界人士见面、交流。长期以来，两机构为促进中新之间的交往和了解做了大量富有成效的工作，我对此表示赞赏。我也愿借此机会，代表中国政府和中国人民，向在座各位并通过你们向新加坡人民致以诚挚的问候！
当前，中新关系稳步前行，务实合作持续深入推进。2015年习近平主席对新加坡进行国事访问，两国宣布建立与时俱进的全方位合作伙伴关系。我这次访问新加坡，旨在同新方一道总结经验、凝聚共识、深化合作，推动中新关系迈上新台阶。
中新是一衣带水的友好邻邦，两国人民有着特殊的亲密友好感情。1985年我曾到访过新加坡，贵国繁荣的经济、优美的环境、井然的秩序、高效的治理等令人印象深刻。时隔30多年再访，感到又有很多新变化新气象。新加坡建国50多年来取得了令世人惊羡的发展成就，成为世界重要的经济金融中心、航运中心、炼化和电子产品制造中心、生物科技研发中心，经济发展水平、创新能力、竞争力居世界前列。对新加坡的发展成就，我表示衷心祝贺！
新加坡的成功，一个重要原因就是顺应经济全球化潮流，长期实行对外开放政策，大力发展开放型经济。中国过去40年的发展成就也是在不断扩大开放中取得的，我们坚定融入世界经济，坚持在开放中分享机会和利益，不仅发展了自己，也为世界发展作出了贡献。中新两国的实践说明，国家不论大小，开放融通都是走向繁荣和实现包容增长的必由之路。二战结束后世界经济实现前所未有的持续发展，其缘由也在于此。
当今世界正在发生广泛、深刻而复杂的变化。世界经济复苏态势仍在持续，但出现了令人担忧的风险和挑战，可以说又处在一个新的十字路口。经济全球化遭遇波折，保护主义、单边主义抬头，全球贸易紧张局势有加剧之势，不仅严重冲击世界经济贸易增长，也影响人们对未来发展的信心。同时，在经济全球化背景下孕育兴起的新一轮科技革命和产业变革，既给世界发展带来新的机遇，也存在着各方机会和受益不均、传统产业和就业受到冲击等包容性不足问题。面对这些风险和挑战，国际社会该何去何从、怎样抉择？
正确的选择取决于正确的认识和判断。任何不带偏见的人都得承认这样的客观事实：经济全球化促进了商品、资本、人员和信息流动，让生产者有了更大市场、消费者有了更多选择，拓展了各国发展空间。还应看到，世界生产力的每一次大跃升、人类文明的每一次大进步，都是由科技革命和产业变革推动的，在当前传统增长动能不足的情况下，要使世界经济持续稳定增长，离不开新一轮科技革命和产业变革的支撑。经济全球化、新一轮科技革命和产业变革带来的这样或那样的问题，是支流而非主流，通过有效应对是可以解决的，决不能因小失大、因噎废食。只要有了这样的认识，自然就能得出合乎逻辑的结论，从而作出正确的抉择。
以规则为基础的多边贸易体制，是经济全球化和国际经贸秩序的基石，其权威和效力应得到尊重和维护。世贸组织规则确有不足之处，需要与时俱进加以改革和完善，中国对此一直持积极态度。但改革要有底线，贸易自由化的大方向不能变，开放、透明、包容、非歧视的基本原则不能改，不能另起炉灶、推倒重来，否则就动摇了多边贸易体制的根基，导致全球贸易失序。改革涉及各方利益，要坚持平等参与，照顾大多数成员的关切，尽可能寻求最大公约数，尤其要维护发展中成员的发展权益，促进南北差距缩小而不是扩大。改革极为复杂，不能追求一揽子解决所有问题，应排出解决问题的优先次序，抓紧解决上诉机构人选等当务之急。
自由和公平是多边贸易体制的两大重要理念。中国主张自由贸易，这是贸易的基础和前提。同时，中国也一直在以实际行动维护贸易的公正公平，因为贸易如果不公正不公平，是不可能持续的。中方主张的公正公平贸易，是基于世贸组织的多边性、包容性、非歧视性等原则的，我们反对将单边规则强加于人，反对以公平贸易之名行保护主义之实。至于公平贸易的具体问题，要放在自由贸易的大框架内来解决。惟有如此，世贸组织改革才能在正确轨道上不断取得进展，世界经济才能在进一步开放、交流、融合中向前发展。
历史告诉我们，人类有足够的智慧应对各种风险和挑战，办法总比困难多。面对时艰，如果大家像当年应对国际金融危机那样携手共进，就没有过不去的坎，世界经济必将赢得光明的未来。对此，我充满信心和期待。
女士们、先生们！
我们身处的东亚地区，覆盖东盟、中日韩等经济体，拥有22亿人口，经济总量、贸易总额均超过全球的四分之一，区域经济增速快、活力强，是世界经济发展的重要引擎之一。这得益于区域内开放的不断扩大、合作的不断加强。过去20多年来，东盟和中日韩区域内贸易占比不断提高、目前接近50%，区域内投资大幅增长，人员往来成倍增加，有力促进了各国经济发展和民生改善。
东亚合作优势独特、基础扎实、前景广阔。我们山水相连、文化相通，传统友谊源远流长。区域内国家和地区处在不同发展阶段，资源禀赋和产业结构互补性强，产业链、价值链深度融合，深化合作具有巨大的潜力。要把这些潜力充分释放出来，必须顺应经济全球化趋势，在推进区域贸易和投资自由化便利化方面作出更多制度安排。
在去年的东亚合作领导人系列会议上，各方都愿意推动更高层次、更高水平的开放合作，朝着早日建成东亚经济共同体的方向努力。这是一项长期的、系统的工程，需要一步一步扎实往前走。我们要以共建“一带一路”为契机，加强互联互通，推进重大项目建设。我们要充分利用现有区域合作机制，加快升级或新签自贸协定，拓展国际产能合作和第三方市场合作。“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）将覆盖世界近一半人口和近三分之一的贸易量，基于世贸组织规则，有利于地区国家推进区域一体化。今年RCEP谈判已取得实质性进展。中方将采取互利、灵活的态度同各方继续推进谈判。希望各方共同努力，争取在2019年结束谈判，达成全面、现代、高水平、互利的协定。我们要推进卫生、教育、文化、旅游等领域合作，加强减贫合作，扩大民间和地方友好交往，让东亚人民走得更近更亲。
东亚合作离不开和平稳定的环境。这需要大家共同努力。我们应坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，深化政治互信，尊重和照顾各方合理的安全关切，通过对话协商解决矛盾分歧。当前南海局势趋稳趋缓，中方愿与东盟各国共同努力，全面有效落实《南海各方行为宣言》，深化海上务实合作，在协商一致基础上，争取未来3年完成“南海行为准则”磋商，助力地区和平与发展。中华民族历来热爱和平、追求正义，讲求以和为贵、和而不同、敦亲睦邻。中国坚定走和平发展道路，不会把自己的意志强加于人，无论发展到什么程度，永远不称霸，永远不搞扩张。中国坚持与邻为善、以邻为伴，秉持亲诚惠容理念，努力做地区国家信得过、靠得住的真诚伙伴。
女士们，先生们！
今年是中国改革开放40周年。40年来，中国发展取得了举世瞩目的成就，国家面貌发生了翻天覆地的变化。国内生产总值年均增长9.5%，经济总量跃居世界第二位；人民生活水平显著提高，从短缺走向充裕、从贫困走向小康，7亿多人口告别贫困。在座的朋友有的可能多次去过中国，会对中国的巨大变化有切身感受。中国的发展不仅造福了中国人民，也惠及了世界。近些年中国对世界经济增长的贡献率超过30%，对东亚经济增长的贡献率达到70%。
中国这些年的迅速发展靠的是什么？说到底是中国人民筚路蓝缕、千辛万苦干出来的。中华民族自古以勤劳智慧著称于世，人民之中蕴藏无穷无尽的力量。我们不断深化改革，放开市场、放开价格，破除各种不合理的制度障碍和限制，放手让人民的创业、创造、创新活力竞相迸发。近年来我们推进简政放权等改革，实施包容审慎监管，市场主体数量爆发式增长，目前已超过1亿户；新兴产业蓬勃发展，传统产业加快重塑。这些汇聚形成了强大的发展动能，推动了中国经济持续健康发展。
中国的发展成就，也得益于对外开放。开放使中国融入了全球分工体系和产业链、价值链，发挥了比较优势，提高了竞争力和发展水平。在这个过程中，我们也承受了很大压力、付出了很大代价、经历了很多阵痛。我们加入世贸组织时，部分领域承担的义务远超发展中成员，甚至接近发达成员。比如，中国承诺农产品关税降至15%左右，仅为世界平均水平的1/4，低于很多发达国家。中国一些行业在开放中不可避免地受到冲击，有的企业倒闭、工人下岗。有的商品市场国外品牌居多，比如乘用车。对此，我们始终以互利共赢的开放心态来看待。中国人是重诺守信的，目前我们不仅全面履行了加入世贸组织时的各项承诺，还主动实施了超出承诺的开放举措。我们多次自主降低关税，目前关税总水平已降至7.5%。2001－2017年，中国货物进口额累计20万亿美元，年均增长13.5%，高出全球平均水平6.9个百分点；服务进口额累计3.7万亿美元，年均增长16.7%，高出全球平均水平8.8个百分点；今年以来，中国货物和服务进口均保持两位数增长。中国对外开放的不断扩大，为促进全球经济贸易增长作出了重要贡献。
有外国朋友问，中国已是世界第二大经济体，还是不是发展中国家？认识像中国这样一个地域辽阔、人口众多的国家，判断其发展阶段，要全面、立体、多角度地观察。中国经济总量大，但目前人均国内生产总值只相当于世界平均水平的80%左右、不到新加坡的六分之一。中国近些年新产业、新业态、新模式发展快，但传统产业比重大、改造提升任务繁重，产业总体上在全球处于中低端。中国的有些城市比较现代、沿海地区比较发达，但城乡区域发展不平衡，广大农村和一些偏远地区基础设施仍很落后，有的刚刚通路通电通网。中国有近6亿农民、2亿多农民工，生产生活条件远未达到城市居民水平。去年底在农村还有3000多万贫困人口，人均年收入不到3000元人民币。中国的教育、养老、医疗、卫生等社会保障和发达国家差距很大。由此可见，中国仍然是一个发展中国家，实现现代化还有很长的路要走，需要付出艰苦努力。
中国过去发展靠改革开放，今后发展还得靠改革开放。有人对中国的改革开放老是有这样或那样的担心和疑虑，这是完全没有必要的。改革开放给中国带来那么大变化、给人民带来那么多实惠，怎么可能会停下来、慢下来甚至走回头路？改革开放在中国早已深入人心，是全体人民的共同意志，是推动发展的“默认选项”。今后改革的力度只会越来越强、开放的大门只会越开越大。
市场化改革是中国经济体制改革的方向。我们将着力消除体制机制障碍，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。我们将聚焦群众和企业关切，持续简化各类行政审批、推进公平公正监管、提高政府服务效能，加强产权保护，废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，进一步改善营商环境。中国的国有企业基本完成了公司制、股份制改革，是自主决策、自负盈亏的市场主体，经营不善就会被淘汰、会倒闭，法律法规没有专门针对国企的补贴规定和特殊优惠政策。我们将深化国资国企改革，积极稳妥推进混合所有制改革，欢迎外资参与中国的国有企业改制重组。民营经济是中国经济的重要组成部分，我们将加大对民营企业的支持力度，采取针对性措施缓解融资难融资贵问题。中国的产业政策是透明的、符合国际通行规则的，对各种所有制企业一视同仁、平等对待。
中国致力于发展更高水平的开放型经济。我们将进一步放宽市场准入限制，压缩外商投资准入负面清单，加快金融等现代服务业对外开放步伐。我们将继续提高自由贸易试验区建设质量，探索建设自由贸易港，打造对外开放新高地。我们将积极扩大进口，进一步降低关税，提高通关便利化水平，扩大国外优质商品和服务进口。刚刚闭幕的首届中国国际进口博览会，是中国主动向世界开放市场、支持自由贸易的务实举措，吸引了172个国家、地区和国际组织参会，3600多家企业参展，境内外采购商超过40万人，按一年计，累计意向成交578.3亿美元，取得了丰硕经贸成果。一段时间以来，人民币汇率走势出现一定幅度波动，引发不少议论和担忧。人民币单向贬值对中国弊多利少，中国绝对不会搞竞争性贬值，相反还要为汇率稳定创造条件。中国经济基本面稳健、国际收支平衡、外汇储备充裕，人民币汇率不具备单边贬值的基础，完全可以在合理均衡水平上保持基本稳定。
严格保护知识产权，是内外资企业的共同关切，更是中国推动经济高质量发展的内在需要。我们将健全与国际经贸规则接轨的创新保护体系，进一步完善相关法律法规，加强执法力量，提升侵权案件审查效率，实施更具威慑力、惩罚力的侵权赔偿制度。中国政府决不允许强制转让技术，审批外商投资项目不以技术转让为前提。创新只有与市场相结合，才能体现价值、不断升级。中国的市场为创新成果应用提供了广阔舞台，欢迎全球更多创新型企业到中国发展。
女士们，先生们！
过去40年，中新友好合作取得长足进展。面向未来，中国愿与新加坡携手合作，推动共建“一带一路”，打造互联互通、金融支撑、三方合作“三大平台”，做大经贸合作“蛋糕”，拓展创新合作领域，促进中国－东盟合作提质升级。中新与时俱进的全方位合作伙伴关系不断向前发展，必将更好增进两国人民福祉，为促进亚洲和世界的和平、稳定、繁荣作出新贡献！
谢谢！
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