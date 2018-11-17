彭斯辛辣讽刺“一带一路” 习近平痛批美国搞“自我封闭”

综合媒体11月17日报道，2018年的APEC峰会正在巴布亚新几内亚举行，中国国家主席习近平和美国副总统彭斯（Mike Pence）都出席了这次峰会。 当地时间11月17日上午，在APEC的工商领导人峰会上，习近平和彭斯在会议上都发表了演讲，并且双方互相攻击了对方国家的一些政策。
据中国央视新闻报道，习近平发表主旨演讲说：“我们同在一条船上，一起谋划发展合作，具有特别的意义。”
习近平还批评了美国的贸易保护主义政策。
他说，在各国相互依存日益紧密的今天，全球供应链、产业链、价值链紧密联系，各国都是全球合作链条中的一环，日益形成利益共同体、命运共同体。这是经济规律使然，不以人的意志为转移。如果人为设置壁垒切断各国的密切联系，不仅违背经济规律和历史潮流，也不符合各国人民普遍愿望。既是短视的，也是不会成功的。
他说：“自我封闭只会失去世界，最终也会失去自己。”
习近平还批评了美国挑起贸易战的行为。他强调，规则应该由国际社会共同制定，而不是谁的胳膊粗、气力大 谁就说了算，更不能搞双重标准，合则用、不合则弃。
“历史告诉我们，如果走上对抗的道路，无论是冷战、热战还是贸易战，都不会有真正的赢家。国与国，只能平等相待、互谅互让，如果这样就没有通过协商解决不了的问题。”
针对“一带一路”倡议，习近平说，共建“一带一路”是开放的合作平台，秉持的是共商共建共享的基本原则。没有地缘政治目的，不针对谁、也不排除谁，不会关起门来搞小圈子，不是有人说的有这样那样的所谓陷阱，而是中国同世界共享机遇、共谋发展的阳光大道。
随后，彭斯也发表了演讲，他对中国进行了猛烈的抨击。
据美国彭博社17日报道，彭斯说，美国提供了一个更好的选择。“不要接受有可能损害你们主权的外国债务。”
他还说：“我们不会让我们的搭档淹死在债务的海洋之中。我们不会恐吓，不腐败，也不会损害你们的独立。美国公开公正地与他国打交道，我们不会提供一个约束性的带，或一个单向的路。”
报道称，彭斯这是在说习近平的“一带一路”倡议。
此外，彭斯还在贸易战问题上强硬表态。据法新社报道，彭斯警告说，美国会维持原有的关税，除非北京改变行为方式。
他在会议上说：“我们已经向中国2500亿美元的商品征收了关税，这个数字有可能翻倍。我们希望会变得更好，但是美国不会改变鲜有的方向，除非中国改变其行为方式。”
据悉，彭斯在这次访问亚洲的过程中，多次批评了中国。《华尔街日报》称，彭斯已逐渐成为特朗普政府中对中国态度最强硬的人物。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost