网信办加强管自媒体 微信限注册一公众号

中国近来加强规管网络平台。继国家网信办上月查封近万个自媒体账号后，中国最主要的社交平台微信昨公布，进一步加强账号管理，调整账号注册上限，个人注册公众号数量由两个减至一个，企业注册公众号数量由五个减至两个。同日国家网信办宣布，已集体约谈百度、腾讯、新浪、今日头条等十家客户端自媒体平台，就各平台存在的自媒体乱象，责成平台企业切实履行主体责任，按照全网一个标准，全面自查自纠。
微信表示，调整注册上限是为切实履行平台主体责任，进一步加强账号管理。不过对于需多注册账号的企业，可先申请并经微信公众平台初审，经互联网信息内容主管部门审批同意后，将适当放宽账号注册数量。
今年2月10日，微信已进行过一次公众号注册数量调整。将原来个人及企业类注册公众号数量限制为5及50个。
国家网信办本周一曾约谈腾讯微信、新浪微博，对其主体责任缺失，疏于管理，放任野蛮生长，造成种种乱象，提出严重警告。另外又通报集中清理整治专项行动，在10月下旬起查封9800个自媒体账号，包括“紫竹张先生”、“傅首尔”、“霍老爷”等著名用家。微信、微博相关负责人当时表示，将认真接受群众和舆论监督，自查自纠，积极整改，严格管理。
国家网信办在周三还曾集体约谈十家客户端自媒体平台，提出具体要求，包括立即对平台自媒体账号进行一次大扫除，坚决清理涉低俗色情、标题党、炮制谣言、恶意炒作营销等问题账号；同时全面清理殭尸号、殭尸粉，修订账号注册规则，改进推荐算法模型等措施以完善制度。
多个官媒亦相继就事件表态。人民网曾连发四篇文章评论“自媒体账号乱象”，批评了自媒体中的低俗色情、标题党、谣言、黑公关、花钱购买阅读量及伪原创等现象。新华社昨亦发表题为“决不能让自媒体野蛮生长”评论，力斥有自媒体利用国家对网络创新监管的包容性，乘机踩红线，“丧失了自律、自重之心”。评论形容，国家网信办的专项行动“是对自媒体乱象的一次坚决亮剑”，断言继续违法违规运营的自媒体终将自食苦果。
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