马尔代夫新总统就职 不满中国主导建设劫掠国库

马尔代夫新任总统索里今天宣誓就职，宣告国库遭到“劫掠”，并警告指出，在向中国举债疯狂投资基础建设后，国家财政陷入困境。
以棕榈树环绕海滩岛屿等豪华休闲胜地驰名的马尔代夫，是中国投资数以百万美元计大举兴建公路和住宅的最新一个若干小国之一，这是中国“一带一路”倡议的一部分。
但这些计划已导致人口仅40万的马尔代夫债台高筑，引发要求调查前政府统治期间如何让中国业者取得合约的呼声。
索里于宣誓就职后随即发表演说表示：“就在我接任总统时，国家财政情势险峻。由于仅为了政治理由而进行的那些计划，造成巨大损害和亏本。”
在首都玛莱（Male）一座足球场举行的宣誓就职仪式，印度总理莫迪是应邀观礼的最高阶外国贵宾。
资深国会议员索里是反对阵营共同推出的总统候选人，于9月击败寻求连任的马尔代夫强人总统雅门（Abdullah Yameen）。雅门带领国家走亲中路线，且因关押政治对手面临国际压力。
索里说：“由于政府不同层级的侵吞和贪腐，国库已损失数十亿卢菲亚（rufiyaa）。”
他表示，目前不清楚国家已损失多少钱。他的政权交接团队本周表示，将会针对雅门政府签署的交易进行鉴识稽核，其中许多交易是与中国国企签约。
索里的政权交接团队表示，已被告知马尔代夫积欠中国融资者15亿美元，但担心金额可能更高。即使是负债15亿美元，金额也超出国内生产毛额1/4。
印度外交部于两国领袖举行会晤后发表声明说，莫迪告诉索里，印度已准备好协助马尔代夫度过经济难关。
长久以来一直是马尔代夫主要政经伙伴的印度，愈来愈担心意图在马尔代夫建立前哨基地的中国扩张性外交。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost