韩“第一夫人”访问印度 称“韩印缘定2000年前”

外媒称，印度总理莫迪 5 日在新德里会见了正在印度访问的韩国总统文在寅夫人金正淑，双方就发展两国关系的方案进行了讨论。金正淑对莫迪邀请她访问印度表示了感谢。她说， 2000 年前伽倻国金首露王和许王后的爱情给韩印两国造就了特别的缘分，如今两国关系发展成为良好的伙伴关系。

据韩联社 11 月 5 日报道，韩国古籍《三国遗事》记载，古印度阿踰陀国公主许黄玉乘船漂洋过海来到韩半岛，成为伽倻国的王后。

金正淑表示，文在寅总统希望莫迪总理推进的东向行动政策和韩国政府的新南方政策在面向未来合作、人员交流方面发挥乘数效应，为亚洲发展做出贡献，韩方愿在此过程中同印方开展合作。

莫迪表示，很荣幸金正淑女士参加排灯节开幕式和许王后纪念公园开工仪式，许王后纪念公园将向全世界展示韩印两国 2000 年以来保持的传统友好关系。莫迪还表示，他和文在寅相识不久，但文在寅像老朋友一样，也是很好的伙伴。莫迪向金正淑表示愿早日访韩。

另据英国广播公司网站 11 月 5 日报道称，韩国 “ 第一夫人 ” 金正淑本周访问印度，到访了北方邦的古城阿约提亚。阿约提亚最为人熟知的是，它是印度神祇罗摩的出生地，然而对于韩国人来说，这个地方还有着特别的意义 —— 很多人相信，他们的祖辈与这座城市血脉相连。

报道称，这种信仰来自于一些韩国的历史故事，传说一个印度公主苏里拉特那曾和一个朝鲜半岛国王结婚，之后开创了一个王朝。





报道表示，相传印度公主苏里拉特那又名许黄玉，她在近 2000 年前的公元 48 年去了朝鲜半岛，与当地一个国王结婚，建立了金官伽倻王朝。

一本高丽时代的流行史书《三国遗事》当中记述的寓言和史话提到，许黄玉是阿踰陀国的公主。

报道称，在现今的韩国， “ 金 ” 是一个很普遍的姓氏，而金首露王就被认为是金海金氏的始祖。

报道表示，韩国前总统金泳三和金大中，以及前总理金钟泌均声称自己是伽倻王朝的后人。

工作地在德里的韩国研究专家金度永教授说，在两国 “ 外交和经济关系 ” 有所发展之后，这段历史开始在印度受到认可。

“ 无论它是历史还是传说，基于这个，（两国人民）精神上的距离就拉近了，一种共同的文化接点也建立起来了， ” 他指出，两国之间或许有一种 “ 古老的联系 ” 这一点是有意思的。

报道称，许王后的故事曾经是、将来也可以是韩国和印度

“

建立更良好关系的基础

”

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