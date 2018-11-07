马克龙：欧洲不能只靠美国 需要建立自己的军队

5 日，法国总统马克龙在接受采访时表示，欧洲不能只靠美国，而需要建立自己的军队。报道还指出，未来，如果德国和法国不能在建立欧洲自主防卫的问题上取得进展，欧洲仍有受限于美国的风险。





据俄罗斯卫星网报道，当地时间 11 月 5 日，马克龙在一采访中指出，如果欧洲不能成立一个真正的军队，则很难保护好欧洲人的利益。马克龙认为，欧洲应该采用 “ 主权性更强 ” 的方式来保护自己，而不是仅仅依靠美国。

此前，马克龙也曾提议建立欧洲自己的军队。今年 9 月，马克龙在巴黎一大学演讲时表示，现在的欧洲太弱、太慢、太没有效率，但只有欧洲团结在一起才能应对这些挑战。针对欧洲面临越来越严重的恐怖主义威胁，马克龙主张建立欧洲统一的防务安全体系，建议在 2020 年前拥有一支欧洲共同干预部队，设立欧洲统一防务预算、欧洲反恐检察部门和情报共享机制。早前，德国总理默克尔表示，她支持马克龙总统关于建立欧洲独立军事力量的计划。

俄媒的最新报道指出，过去一些年，欧盟都致力于通过增加军费支出等途径来提高自身的防御能力。但同时，美国方面持续对一些欧洲国家施压，要求他们进口美国的军备。法国就是其中一个受此压力影响的国家。如果德国和法国不能在建立欧洲自主防卫的问题上取得进展，欧洲仍有受限于美国的风险。

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