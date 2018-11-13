美国加州出动200囚犯救火：时薪1美元 还能减刑

每隔几个月，美国加利福尼亚州就会爆发一场严重山火。眼下这场“营火”（Camp Fire）已致31人遇难，228人失踪，超25万人紧急撤离，升级为该州史上最具破坏性的山火。
总是“烧不尽”的野火，让当地消防部门疲于奔命。美媒CNBC 11月12日报道，在此次“营火”的救援行动中，派出了近万名消防员奋战一线，不过其中有约200名是在监狱在押囚犯。而参与救火的囚犯不仅可获得1美元时薪，还可得到相应的减刑。
报道称，囚犯是志愿消防项目的一部分。他们被关在消防劳改营，由加州劳改与康复局（Department of Corrections and Rehabilitation）负责。
这些囚犯平时在营内会做一些像割草砍树、修建隔离带、维护爬山道等工作，每天只有2美元收入。但若发生火情，参与救援的囚犯可获1美元时薪，且还可以得到相应减刑。
“每个参与救援的囚犯志愿者都经过单独评估，以确保他们愿意以非暴力行为与团队成员合作”，加州劳改与康复局代表沃特斯（Vicky Waters）说。
囚犯志愿者会被全程监视，且若他们曾犯过纵火、强奸、性侵犯等罪行，或是现行犯，都将不考虑。
该项目最早可追溯到1915年，加州劳改与康复局第一次建立了劳改营，强迫囚犯们修建高速公路。二战期间该项目逐渐扩大，直至1945年第一个囚犯志愿消防项目正式成立。
如今在加州劳改与康复局、加州森林防火局、洛杉矶消防局的联合运营下，全州在27个县共有43个劳改营，约有3400名囚犯参与该项目。
根据加州劳改与康复局介绍，这一项目每年可为美国节省9000万至1亿美元的开支。但有一些批评人士却指出，利用廉价的监狱劳动效益，会变相鼓励大规模监禁。甚至有人称，这是“奴隶劳动”。
Axios有份报告则指出，大多数消防部门都要求消防员有紧急医疗技术员（EMT）执照，而该执照通常会拒绝有犯罪记录的申请人。
此外报道还称，囚犯在执行消防任务时会面临高风险。在三个多月前，北加州爆发的那场“门多西诺复合体大火”（Mendocino Complex Fire），烧毁了超146处住所，火场面积达1145平方公里。
当时派出了1.4万名消防员救灾，其中有超2000名是监狱在押的囚犯。美国全国公共广播电台（NPR）报道称，有6名消防员在救火行动中丧生。
加州劳改与康复局对此则坚持认为，该项目可以帮助国家和囚犯。沃特斯还说，“消防劳改营可以帮助囚犯学习消防技能，包括团队技能等。这是囚犯康复过程中的一个重要部分”。
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