澳大利亚每年数千永久移民名额无人要

文章摘编如下：
澳大利亚是世界上最受欢迎的移民目的地之一，每年都有成千上万的人试图以技术移民的身份移民到澳大利亚。虽然许多工种的签证申请人大排长龙，但也有一些工种压根就没人申请。 在澳大利亚计划每年签发的19万份永久移民签证中，近70%是为技术移民保留的。
在技术移民项目下，未来的移民必须根据他们申请的签证类型，从相关职业清单中提名一种职业。对于熟练的独立签证（189类）——永久签证允许无限期逗留并给予新移民在澳大利亚任何地方生活和工作的自由——所有申请人都需要提交意向书。根据他们的打分，内政部随后会向他们发出申请签证的邀请。
这种永久签证在澳大利亚的年度移民计划中预留了近4.4万个名额。 会计师和IT专业人士等一些职业如此受欢迎，以至于由于申请量庞大，该部门只能按照比例分配，而其他一些职业上财年却连一份邀请都没发出去。
在有名额上限的总共73个职业中，至少有六个职业在2017至2018年度没有发出任何邀请。 墙壁和地板砖铺砌工，汽车电工，配电工人，造船工人和船舶工人，精密金属贸易工人和饲养牲畜的农民，总共有9603个签证名额没人要。
来自墨尔本的移民和教育专家普利特（Chaman Preet）表示，大多数技术行业的签证申请人更愿意采取其他途径获得澳大利亚的永久居留权。
“因为189类的签证申请人若想申请成功，需要相对较高的英语水平、工作经验和教育资格。在大多数情况下，拥有这些职业的申请人更喜欢通过担保签证留下，这将使他们获得额外的积分，以满足最低要求。”她告诉SBS。
普利特的大多数客户来自印度——这个国家目前是澳大利亚永久移民和公民的最大来源。 虽然对于具有必要技能、经验和英语水平的申请人而言，它可以成为永久居留权的明确途径，但普利特表示，一些职业在印度移民中比其他职业更受欢迎。
“职业的选择取决于课程的简易性，以及学生找到雇主的能力，因为他们中的大多数人希望获得学习后的工作经验，然后是雇主担保，以弥补分数上的任何差距。”普利特说。
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