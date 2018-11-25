地方选举失利 蔡其昌：民进党应该检讨改进

台中市长林佳龙连任失利，身为竞选总部主委的立法院副院长蔡其昌今晚表示，人民对民进党有许多不满意及抱怨，而在这次地方选举中充分表现，民进党应该检讨改进。
林佳龙未能在这场选举中顺利连任，晚上陪同林佳龙到竞选总部发表败选谈话的蔡其昌，被问到这次失利的原因时表示，败选原因是综合性因素，无法归于单一事件，是比较多面向的。
蔡其昌指出，人民对民进党有许多不满意及抱怨，都在这次地方选举中充分表现，除对民进党不满反弹外，对这么认真也具体做出成绩的市长，但选民不能接受，好政策也要跟选民接受程度有关，而相关公投议题，像反同及挺同议题，民进党不能论述清楚，许多民众还以为公投案是民进党推的，另外还有对岸网军的问题也有影响。
蔡其昌认为，台湾选举很珍贵，会通过选举表达民意，希望总统蔡英文及行政院长赖清德执政过程中更能体察民意，将人民期待努力做好，民众对民进党不满意，连原来可赢的地方都输了，全面性的输，是人民极度不满意才会出现这种结果。倾听民意，反省道歉再出发，这都是政治人物要面对的事情，全党上下都要为败选承担，认真倾听民意找回人民的信心。
对于林佳龙的败选，蔡其昌说，选前到昨晚都还认为选情五五波，不过，选举千变万化，反省检讨是这阶段最重要的，才是民进党再出发的动力。（中央社）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost