九合一败选 绿委：政治大海啸

针对九合一选举结果，民进党立委段宜康今天说，解决危机不能只是形式化道歉与负责，须了解为何有这个选举结果，有效响应。国民党立委曾铭宗说，蔡政府期中考被当掉。
民进党立法院党团干事长李俊俋晚间受访表示，这次的选举结果，对民进党而言是政治大海啸，民进党自己击败自己，民进党应思考是否在往前冲过程中，冲的太快、忽略人民需要时间调适，民进党太在乎是非对错，而忽略人民的感受。这样的结果民进党必须面对、反省、检讨。
李俊俋说，整个选举是民主的过程，民进党接受这样的挫折，在哪里跌倒，一定就会在哪里站起来。
他表示，未来党团运作，面对问题的处理优先级会更加小心，改革配套不足与论述不足，民众不知道真正改革的目的，以公民投票法修正降低门坎为例，细节没有做出来、配套不足，引发民怨，未来都应该检讨。
段宜康表示，如果只是几个人辞职，不能解除民进党的危机，必须知道为什么会有这个结果；并有效响应，否则就会走上国民党2014、2016连败的老路。
段宜康说，形式化的道歉与负责，只有令选民更嫌恶，希望能让伤心的支持者看到民进党的决定。
民进党立委陈亭妃表示，民进党中央党部与行政团队都应该检讨，希望藉由这次选举结果，执政团队应了解人民为何会误解民进党无法与人民站在一起，而失去民心，痛定思痛彻底检讨。
陈亭妃说，选举过程中，假消息与假新闻不断渲染、传递，影响人民的判断，民进党要了解如何抑止，否则未来将引发无法避免的风暴。
国民党立法院党团书记长曾铭宗形容，蔡英文政府「期中考被当掉了」。本身也是国民党新北市长候选人侯友宜竞选总部副总干事兼发言人的曾铭宗说，多数民意不接受民进党过去两年多来的执政表现，身为反对党的国民党未来必须更努力、更谦虚、更贴进民意做好反对党角色，立法院党团也会在此方向上继续努力。
国民党立委林丽蝉告诉中央社记者，这次九合一大选各县市长席次板块的移动，只是老百姓将心中积怨已久的不满宣泄出来的结果，显示蔡政府的施政已经彻底失去民心。
她说，无论在于年金改革、能源政策、两岸政策、族群和谐等与人民生活息息相关的重大议题上，总统蔡英文以及行政院长赖清德的施政都完全没办法得到人民的支持。（中央社）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost