韩流袭卷加上空战化选票 民进党高雄惨败

霸王级“韩流”袭卷，蓝军韩国瑜成功将网络声量转化选票，加上“北漂”议题发酵，粉碎了民进党在高雄市经营20年的基石，这一天，高雄市民用民主的方式决定让高雄绿地变蓝天。
今晚开票结果，国民党市长候选人韩国瑜赢过对手民进党候选人陈其迈超过12万多票，这个数字只能用“惨败”形容。4年前陈菊在2014年的得票拿下99万3300票、得票率68.09%，击败蓝营对手杨秋兴45万647票，可说是所向披靡。但是这次韩国瑜的得票数据显示，已全面翻转了民进党绿油油的板块。
韩国瑜胜选代表的是国民党不仅击破了民进党在高雄被视为牢不可破的城池，对蓝军而言这场选战赢得漂亮，还具有指标意义。这一夜，蓝军睽违20年的感动和胜利，支持者激情不已，但是绿营崩溃、落泪。
韩国瑜在去年9月只身到高雄初试水温，先以国民党高雄市党部主委的身分接触高雄、认识高雄，尝试和高雄人博感情，他亲民、平实，以“卖菜郎”的角色深入市井，了解社会底层生活的困境，他庶民的语言、同理心，博得基层的好感。
竞选没有包袱，凡事直白的态度，韩国瑜总是三言两语针砭高雄，简单庶民的语汇“又老又穷”、“高雄人不欠民进党”、“民进党不是高雄人的爸爸”金句道出高雄人的痛，慢慢在基层扩散、发酵，接着还有“北漂”、打造“全台首富”、“东西出得去、人进得来”被网友疯狂讨论、转贴。
韩国瑜的网络声量窜升，“卖菜郎”成了“超级网红”，韩国瑜虽然选的是高雄市长，却成了国民党的人气助选员，全国走遍。
选前半年，不管支持度或是看好度，民进党民进党候选的陈其迈都一路领先，赢过韩国瑜逾20%，民意普遍认为高雄市是民进党牢不可破的城池；但是选前一个月情势选情大逆转；多份媒体民调拉近蓝绿差距、出现黄金交叉，韩国瑜的支持曲线持续攀升，陈其迈就像股票熊市一路走跌。
即便民进党在10月惊觉情势不妙，倾全党之力力抗这股来自境外灌入的不正常网络声量撼动了选情，10位高雄市籍立委全力投入选战并扮演陈其迈的分身，分进合击全面迎击，但仍难逆袭韩流。从韩国瑜的得票主力区显示，在原高雄市的11个行政区中，陈其迈只有盐埕、旗津得票略胜，其余9个行政区得票都输蓝营。
而原本绿营最扎实的高雄县的票仓区，绿营只拿下梓官、茄萣、阿莲、田寮及桥头等7个行政区，票数还只是小赢对手，其余20个行政区的选票都被蓝军鲸吞；尤其最具指标的“三山”凤山、旗山和冈山可说是全盘皆墨，成了败选最具代表性的指标。
强大的韩流网络声量能否顺利转换成选票，是这场选举最受关注结果指标。开票结果对照，网络声量确实发挥了选票投射效应；尤其指标性的大冈山、大凤山与大旗山的“三山”全被攻破，是成就韩国瑜大赢、绿营惨败的主因；再者，选战一开始的“北漂”议题发酵、年轻人返乡投票人潮，都被视为助攻蓝营得票的利器。
中山大学政治系教授廖达琪分析，这股“韩流”气势来自于网友的助攻，她认为韩国瑜“成功的空战，带来陆军投靠的效应”是主因，还有“北漂”议题也触痛了高雄人的心，让基层市民愿意投下改变高雄的一票。
睽违20年，这一天高雄市民以选票决定让高雄绿地变蓝天，这个结果振奋了蓝军却让民进党崩溃、落泪，更让原本绿油油的南高屏因为高雄而成为难以缝合的“地堑”。
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