20年磨一剑无法逆袭韩流 陈其迈市长路梦碎

弃医从政的陈其迈从小在高雄长大，他以在地高雄人力战空降的蓝军对手“卖菜郎”韩国瑜，这场由网军掀起的“韩流”选战让绿营吃尽了苦头，也让陈其迈仰望高雄市长的大位梦碎。
这一晚，陈其迈在支持者簇拥及“其迈不要放弃”的加油声中站上舞台，他勇敢面对败选，凝重的神情，哽咽的向支持者表达歉意与努力不够，这样的选举结果，不仅陈其迈难过，民进党更沉重。
陈其迈、53岁，出生于基隆，在高雄长大，求学过程多在高雄，大学后北漂，在中山医学院后取得台大公卫硕士，弃医从政，长期在高雄耕耘，有5届立法委员资历、总统府副秘书长、行政院政委兼发言人、高雄市代理市长、民进党副秘书长、英国伦敦政经学院访问学人、长庚医院医师、台北医学院讲师。
完整、丰富的资历，看得出来陈其迈是民进党全心栽培的政坛中生代，他不负所托，30岁当上立委，2005才40岁被任命为高雄市代理市长，同时也创下最年轻直辖市长的纪录。
其实，陈其迈原本在2006年就会参选高雄市长，但是命运作弄，陈其迈和市长一职擦肩而过。13年来，他没有忘情当高雄市长，他多次公开表示“高雄是一生悬命的地方”。
重返高雄市长之路，这一仗，陈其迈有“让高雄更进步的决心”，他很努力的在打选战。
今年初陈其迈在民进党初选民调胜出，被提名为2018年高雄市长候选人，当时高雄市弥漫着“参选等同当选”的氛围，陈其迈可以“躺着选”；今年9月初，陈其迈“稳当选”的氛围没有变，讵料，9月下旬情势大逆转，“韩流”风暴逆转选情，民间观战者一度喊出韩国瑜至少让3万票，还有媒体形容陈其迈的选情“已住进加护病房”。
选举期间，网络韩流声量淹没了所有挺绿和要理性论辩的声音，陈其迈失去了议题的话语权，不管是高雄又老又穷、高雄负债逾新台币2000亿、北漂人口30万等，陈其迈、民进党被一路追着打；过去被喻为“高雄经验”、“陈菊神话”也因为持续的暴雨，高雄建设成果被从天堂跌落地狱。
陈其迈的选情也陷入泥沼，后来民进党调整选战策略，力挽失控的选情，陈其迈也在11月3日宣布辞立委，决心背水一战。
岂料，民进党再怎么力挽狂澜，但是蓝军气势如虹，“三山”凤山、旗山、冈山的造势，气势一场比一场大，支持者热情烧不退，气旋扩散式的人气持续增温，5万、7万到12万爆棚的造势场震撼人心。
即使民进党决心“全党救高雄”，也在选战最后全力催票，激发出绿粉的危机，但终究无力回天，选情仍陷绝境。
一直没有忘情高雄市长大位，陈其迈说他“二十年磨一剑”已经准备好了，奈何事与愿违，陈其迈无法逆袭威力强大的韩流，他败选了。
这一夜，陈其迈一定有很多的感慨；他的下一步还要再沉淀思考 。（中央社）
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