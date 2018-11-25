台湾选举结果 日媒：中对台强硬路线更有信心

日本产经新闻报导，台湾九合一选举结果，执政党民进党败北，中国对于不承认“一个中国”原则的蔡英文政府持续在军事及外交施压的强硬路线将更具信心，可能加强攻势。
产经发自北京的报导指出，中国共产党机关报、人民日报系的环球时报在今天的社论指出：“不论谁当上县市长，大陆的政策和决心是不会改变。”
产经指出，环球时报故意假装对这场选举的结果不关心。其实，对中国国家主席习近平的领导高层而言，对台湾舆论进行宣传工作是最重要的课题之一，目标就是2020年台湾总统大选时让民进党政府下台。为此，就要进行软硬兼施，加强统一的压力。
2016年蔡英文政府上台后，中国当局一贯拒绝对话，而且挖走台湾5个邦交国，以“断交骨牌效应”来加强孤立台湾。
在台湾周边海域，中国实施军事演训的活动趋于活络，对台湾施加军事压力。另一方面，中国对于居留中国的台湾人，公布包括就学、就业、生活方面给予方便的31项优惠措施，并操控台湾的舆论。
报导说，对于民进党指控中国的网军介入九合一选举一事，环球时报反驳说，根本没有具体的证据。但是美国在台协会（AIT）主席莫健（James Moriarty）接受台湾的媒体采访时表示，两岸所使用的语言相同，所以台湾深受假新闻之害是最显著的。
报导指出，中国将更加关注美国总统特朗普强化拉拢台湾的力道；也有北京的政治研究学者指出，中国经济下滑的压力增强，对美关系不明朗之际，当前对台湾政策不得不谨慎处理。
这位研究学者也说，11月底20国集团（G20）高峰会期间，中美高峰会举行之后，中国对台湾的政策有可能出现变化。
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