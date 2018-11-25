民进党败选 蔡英文辞党主席 新代理主席即将推出

民进党主席蔡英文为九合一选举失利辞去主席一职，民进党中常委将在28日的中常会中互推代理主席，代理主席上任后，将会讨论选务时程规划，尽速让新的领导团队就定位。
九合一选举失利，蔡英文今晚在民进党秘书长洪耀福、选对会召集人林锡耀、召集人陈明文以及选对会执行长黄承国陪同下，在中央党部举行记者会。
蔡英文宣布辞去党主席后就离开记者会现场，洪耀福接着表示，这次选举的挫败，可以归咎党在选举策略上的失误，他很诚恳对全国支持者表达歉意，也会负起责任辞去秘书长一职。
对于谁会代理主席一职，洪耀福说，依规定会在28日的中常会中，由中常委互推代理主席，代理主席上任后，会讨论选务时程规划，尽速让新的领导团队就定位，让新的党领导队伍以崭新面貌和思维带党前进。
洪耀福说，这次选战对民进党是个挫败，民进党会深刻反省这次选举结果，给他们一点时间，会完整归纳败选因素，他们充分尊重选民决定，坦然接受事实。
洪耀福表示，民进党是会记取教训的政党，反省是民进党的价值，他要跟支持民进党的朋友致歉，党努力不够，让大家难过，但请大家不要对民主失去信心，不要质疑改革路线，民进党失败过、站起来过，是有韧性的政党，遭遇挫折都会再站起来。
媒体询问洪耀福，怎么看中国因素在这次选举中扮演的角色？洪耀福说，这次给民进党一个深刻教训，假讯息和信息的不清楚造成民众判断混乱，这是全球化的问题，不是台湾独有，怎么面对和解决这问题，党会反省处理，行政系统未来对假讯息造成的民主伤害，也会有一些新作为。
记者会结束后，洪耀福、林锡耀、陈明文和黄承国4人一起向镜头两度鞠躬，再度表达对支持者的歉意。（中央社）
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