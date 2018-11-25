美国介入台湾“九合一”选举 但影响力下降 ：环时

台湾“九合一”选举，国民党一扫2014年的颓势，民进党大败，蔡英文也宣布辞去民进党主席职务。对此，陆媒《环球时报》发布《民进党上台刚2年就露败象，反思吧》的社评。
当地时间11月24日晚间，蔡英文宣布辞去民进党党主席职务，以示对该党在台湾地区“九合一”选举中的表现负责。
对此，《环球时报》表示，选举之前，民进党败象已现，但它输得这么惨，还是超出了很多人的意料。
《环球时报》总编辑胡锡进也在微博上发文称，“民进党刚上台2年就露出败相，他们真应该对着镜子抽自己嘴巴。并且反思。”
《环球时报》在文章中也提到，蔡英文第一个任期刚过半就在“九合一”选举中输得溃不成军，这显示出，蔡英文是台湾开始竞争选举以来执政最差的一届行政当局。
文章更是强调，民进党失败的原因或许是因为他们“上台以来，在岛内拼政治，搞清算，在两岸之间拒绝承认‘九二共识’，使两岸重新回到对立，他们的心思没有用在和平发展上，这与台湾的基本民意是呛着来的。”
正如，中共中央政法委网站长安剑指出的那样，“蔡英文为首的民进党当局拒不承认‘九二共识’，放任纵容‘去中国化’‘渐进台独’。所谓的‘行政院长’赖清德更是‘台独’的死硬分子，多次狂妄称台湾是‘国家’。”
可见，民进党此次失利原因众多。 台湾“九合一”选举，其中最受关注的投票之一，就是国民党高雄市长参选人韩国瑜击败民进党对手陈其迈。
由此，国民党在台湾“九合一”选举获得压倒性大胜。
据陆媒海外网报道，有记者问国民党主席吴敦义是否会参加2020“台湾大选”？ 对此，吴敦义说，国民党会有推举候选人的公平机制。至于是否要参加地区领导人初选，他则表示，没动这脑筋。
另外，《环球时报》还指出美国也深度介入了此次台湾“九合一”选举。
社评文章表示，“民进党大败反映出美国对岛内民意的引导力是有限的，美国的态度只是影响岛内政治生态的力量之一，而且这个力量呈下降趋势。”
同时文章强调，“大陆不会走具体干预岛内政党斗争的路线，但大陆会坚决反对岛内政治游戏导致台湾对国家的离心倾向。”
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