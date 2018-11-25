期中选举大败 台湾民进党后院失火变大火 未来改组牵动政局

路透台北11月24日 - 台湾周六举办地方县市长选举。执政的民进党大败，由拥有四席直辖市长，输到只剩两席；本次民进党县市长得票数也大不如前，后院失火成为大火。民进党将进行改组，未来接任党主席人选牵动政局。
总统蔡英文在民进党中央召开记者会时，宣布请辞民进党主席；民进党秘书长洪耀福、总统府秘书长陈菊也请辞，下周三将有代理党主席产生。政治分析家认为，行政院长赖清德口头虽请辞但已获慰留，未来有可能接下党主席一职。
〞未来可能恢复内阁制..会是阁揆兼党揆，〞中山大学政治系教授廖达琪说。
她表示，先前蔡英文维持两岸现状的路线，其实深受深绿势力的攻击，本次民进党大败也有部分来自深绿的反扑。赖清德在上位后，蔡英文退居第二线，赖清德将接受独自面对独派压力及必须面对中美压力的国际现实。
她也认为，以赖清德过去路线来看，民进党未来方向短期可能更倾向独立，不利两岸关系。但随后则要面对国际压力，要视赖清德如何修正带领民进党的方向。
本次六大直辖市中，民进党由拥有桃园市、台中市、台南市和高雄市四席市长宝座，输到只剩桃园市和台南市。国民党则扩大版图至拥有新北市、台中市、高雄市。至本地时间23:00时，台北市则仍落入无党籍柯文哲和国民党丁守中双强之争。
本次除台北市选票尚未开出仍有争议之外，新北市为国民党的侯友宜赢得宝座，同党的卢秀燕赢得台中市长、韩国瑜赢得高雄市长。至于桃园市维持为民进党的郑文灿及台南市的黄伟哲。
**中央执政不力又反覆**
台湾大学政治系教授王业立表示，经过此次选举，蔡英文已成跛脚总统，权力大减。国民党主席吴敦义应可保住党主席位置，但国民党眼前仍然缺乏2020年迎战蔡英文的强而有力人选。
〞蔡英文还是有可能继续连任民进党的总统候选人，党内还是有可能让赖清德披挂上阵，但是此役已经打输的新潮流派系是否能一直掌握民进党资源还有疑问。〞他说。
此次民进党期中选举大输，中央、地方执政不力难辞其咎，民进党的提出的数项改革引发民怨，比如如劳基法的〞一例一休〞改革、年金改革等，至于深澳电厂、同性婚姻，民进党立场反覆也使得支持率走低。
此外，他也指出，民进党部分执政的地方的县市也缺乏政绩(比如嘉义市及彰化县)，也是期中选举成果不佳的原因之一。此外，王业立说，国民党本次选举策略灵活，打法倾向议题式。
〞韩流效应〞造成了一股旋风，翻转执政二十年民进党的优势。〞王业立说。在此情况下，国民党选民的意愿高涨，激出投票率。
**深切检讨**
总统蔡英文表示，〞对于民意的展现，我们当然要深自检讨，..民进党相信民主价值。今天民主给我们上了一课，我们就应该要虚心接受人民更高的要求。〞
胜选的民进党台南市长黄伟哲表示，虽然胜选，但〞赢得不够..冲击很大。〞
宣布败选的新北市民进党的参选人苏贞昌也表示，〞(民进)党一定要深刻检讨。〞
本次直辖市长和县市长选举人数达1,910万余人，以新北市326.4万人居第一，高雄市228.1万居次，台中市则221.3万人居第三。
上届执政的民进党大胜，取得13席县市首长席次，国民党则是取得六席，六大直辖都市中国民党只有一席，民进党有四席。
本次九合一大选预计将选出逾11,000位以上的地方公职人员，规模庞大，包括新一届的直辖市长、直辖市议员、里长、山地原住民区长及区民代表，还有下届县市长、县市议员、乡镇市长、乡镇市民代表、村长和里长。此外，另与2018年公民投票同时举行。
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