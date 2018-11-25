日媒：蔡英文连任之路可能受阻

日本放送协会（NHK）报导，台湾执政的民主进步党在今天九合一地方选举中大败，总统蔡英文辞去党主席职位，在2020年争取连任的道路可能因此受阻。
NHK报导，九合一选举中，民进党失去多个原本执政的县市，为负起败选责任，蔡英文宣布辞去民进党主席一职。
报导说，蔡英文继续担任总统，但她宣布辞去党主席，她参选2020年1月的总统大选之路可能受阻，政权向心力可能降低。
日本朝日新闻报导，这场4年１次的九合一选举被视为2020年总统大选的前哨战，选举结果，民进党原本执政的台中市、高雄市败选，原本拥有的县市长席位可能减半，蔡英文宣布辞去党主席，她2020年总统大选连任之路亮起黄灯。
朝日指出，2014年台湾举行地方选举时，因选民对国民党政府的亲中政策等不满，民进党选上多个地方县市长，并趁势在2016年总统大选夺胜，但蔡英文政府最近的支持率处于降至两成多的情况，除了蔡政府推动军公教年金改革引起不满之外，在两岸关系上的领导力也受到批评。
报导说，民进党在这次九合一选举败北，显示民意对蔡政府无法解决内外课题感到很失望。（中央社）
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