欧盟首席谈判代表:欧盟27国支持英国脱欧协议草案

欧盟首席谈判代表巴尼耶19日表示，欧盟27国部长支持上周三与英国达成的脱欧协议草案。针对此前脱欧过渡期有可能延长至2022年底的提议，巴尼耶称，欧盟将于11月25日举行的脱欧特别峰会上做出最终决定。不少欧盟国家外交人士表示，当前已经有了一个可行的脱欧协议，欧盟将努力落实这项协议。
据英国《卫报》19日报道，巴尼耶18日提议，将原定于2020年底结束的脱欧过渡期延长两年，这有利于为英欧双方争取时间，达成贸易协定，建立新型的贸易关系。然而延长过渡期意味着，英国自2016年脱欧公投后的6年多时间内，仍需遵守欧盟的各项法规，却丧失了在欧盟的话语权。这一消息无疑让正在极力说服国内接受脱欧协议草案的特雷莎·梅雪上加霜。英国《太阳报》称，截至当地时间19日中午，已有42名保守党议员提交了对首相的不信任动议函，距离触发最终的不信任投票仅差6封。
在政界“折戟”的情况下，特雷莎·梅转而寻求英国商界对脱欧协议草案的支持。《卫报》称，英国最大的商业组织——英国工业联合会（CBI）主席约翰·阿伦19日表示，虽然脱欧协议草案并不完美，却“为建立长期的贸易关系开辟了一条路”。由于英国商界普遍担心，无协议脱欧会严重干扰英国的供给和资金链，因此英国工业联合会旗下的多达900家英国企业将一致支持脱欧协议草案。不过，英国另一大企业家组织——英国企业家联盟却于周一向议会议员递交了200名企业负责人联合署名的信函，敦促议员否决这份脱欧协议草案。
与此同时，梅还打出“移民牌”，表示新的脱欧协议将杜绝让欧盟移民“插队”进入英国，未来欧盟公民是否能够在英国工作和生活，将取决于他们的技能是否能满足英国的用工需求，而不是仅仅靠国籍。英国政府认为，脱欧协议草案中关于移民的安排，是最有利于争取英国民众支持的部分。奥地利欧洲事务部长布鲁梅19日称，英国脱欧已迈出关键的一步，对于欧洲政治来说，痛苦的一周已经开始。
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