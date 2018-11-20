白宫发布记者会新规：每人一个问题 追问须经许可

CNN和特朗普的激战偃旗息鼓。
在经历了“嘴仗”、通行证吊销、“女实习生被碰”、起诉、法院命令恢复通行证等一系列“战役”后，白宫19日宣布永久恢复CNN记者吉姆•阿科斯塔（Jim Acosta）的白宫记者证，CNN随后也撤销了诉讼。不过，特朗普政府趁机发布几条行为准则，给所有白宫记者定了新的“规矩”。
据美国全国广播公司（NBC）20日报道，白宫19日改变了欲将阿科斯塔再次除名的立场，转而发布一系列新规，以确保今后对新闻发布会的控制。
尽管上周五（16日）联邦法官批准“暂时恢复”阿科斯塔的白宫通行证，但不甘示弱的特朗普政府当天晚间给CNN发信称，仍计划在19日下午3点正式宣布将这名记者除名。
随着最后期限来临，白宫似乎“服软”了。
白宫发言人莎拉•桑德斯（Sarah Sanders）和通讯副幕僚长比尔•夏恩（Bill Shine）19日联名致信给CNN表示，“已收到你方对我们11月16日信函的正式答复，我们已就此事做出最终决定：恢复你方的通行证。”
《华盛顿邮报》报道称，白宫此举似乎是在向CNN的诉讼“投降”。
不过在CNN上周取得“初步胜利”后，就有法律界人士警告，白宫会借此机会制定行为准则，特朗普本人16日接受福克斯新闻（Fox News）采访时果然提出了这一计划。
19日，特朗普的白宫记者会“新规”如约而至：
每个记者只能问一个问题；
任何的追问必须得到总统或回答问题的白宫官员的允许；
提问结束后，记者必须“让位”，包括交出话筒；
任何违反上述规定的行为，将导致记者的白宫通行证将被“暂停或撤销”。
桑德斯还还警告说，未来可能会有更多的相关规定出台。
白宫的最终决定放出后，CNN宣布撤诉。
“今天，白宫完全恢复了吉姆•阿科斯塔的记者证，”CNN在一份声明中表示，“因此，我们的诉讼不再有必要。我们期待着继续报道白宫。”
阿科斯塔本人在推特上回应道，“感谢大家的支持。正如我上周五所说的……让我们回去工作吧。”
美国政治新闻网站Politico认为，周一公布的规定显示，媒体和白宫之间的紧张关系仍在持续，并给特朗普政府是否会试图剥夺其他人的采访权带来了不确定性。
报道称，未来的法律纠纷可能取决于白宫如何执行这些规定。而对于一直把媒体当做敌人的特朗普来说，这可能是个好消息。
上周，白宫记者协会主席奥利维耶•诺克斯（Olivier Knox）表示，该协会在为记者的行为制定任何新规则方面可以“有一席之地”，但他周一表示，白宫没有征询他们的意见。
“白宫做了正确的事，恢复阿科斯塔的通行证，” 诺克斯在一份声明中说，“但自白宫召开新闻发布会以来，白宫记者就一直在追问后续问题。我们十分期待这一传统能继续下去。我们将继续努力，使一个自由和独立的新闻媒体对我们国家的健康发挥至关重要的作用。”
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