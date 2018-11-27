中共中央机关报人民日报报道，中国首富之一的马云，是中国共产党党员。
华尔街日报报道说，这是首次披露马云的中共党员的身份。
《人民日报》报道说，今年是中国改革开放40周年，党中央决定表彰一批为改革开放作出杰出贡献的个人。
该报公布了100名改革开放杰出贡献拟表彰对象，其中包括马云、腾讯创办人马化腾和百度创办人柳传志。
人民日报在介绍马云时说，马云，是中共党员。曾荣获“浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。
消息曝光后，引发各界惊讶。尽管之前很多人猜测马云是中共党员，但被证实还是第一次。
马云多年前在接受《华尔街日报》访问时说：“无论你在哪里，政府是一样的，爱他们但不要和他们结婚，不要和他们做生意。”
分析师认为，中共曝光马云等是中共党员，是要突出中共其实并不排斥民营企业。
不过，有趣的是，马云控制的香港《南华早报》则呼吁，中共党组织应该推出企业。
南华早报专栏表示，许多中国民营企业近年来成立了中共党组织，但这并非好现象，中共党组织应撤出民企。
文章表示，大规模的中国民企已经越来越像国企。很多民企近年来都成立了中共的党组织和共青团，甚至还有纪律委员会。
这篇由北京独立评论人张林撰写的专栏指出，根据中共组织部的数字，截至2016年底，有68％的大陆非国企成立了党组织; 70％在大陆的外资公司设立党组织由于过去两年来中共的宣传，这个数字目前应该更高。
目前，不清楚阿里巴巴是否设立了党组织，或者马云是否为阿里党组织的党委书记。
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