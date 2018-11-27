欧洲研究指职场受欺凌患心血管病机率高59%

一项发表在《欧洲心脏杂志》的研究指出，在职场遭受欺凌人士会更容易患上心血管疾病，机率比没受欺凌的人士可高达59%。
丹麦、瑞典及芬兰的研究人员检视了逾7.9万名年龄介乎19至65岁且无心脏病史的男女性调查数据，其中约9%受访者表示去年曾在职场受欺凌，13%受访者表示去年在职场曾遭暴力对待。在逾12年平均随访期后，共3229人（占受访者总人数4%）被诊断患有心脏病，或因心脏病、中风住院。
研究发现，曾在职场受欺凌的人士被诊断患心脏病，或因心脏病、中风住院的机率比没受欺凌的人高59%，而欺凌者大多是同事、主管或下属，并非客户或职场以外的人。
另外，曾在职场遭暴力对待的人士，患心脏病或因心血管疾病住院的机率高25%，而施暴者大多是客户或服务对象。有一些职业遇到暴力的风险会较大，逾47%社会工作者、逾29%个人及保护服务工作者、逾25%医疗保健工作者和逾16%教师曾遭暴力对待。
德国哥廷根大学医学中心的林根教授（Christoph Herrmann-Lingen）在随论文刊登的编者按中表示，“感到被欺凌、遭受暴力威胁或实际上被暴力对待的员工，应认真面对这些事件，并寻求支援以解决潜在冲突，及处理由欺凌产生的情绪困扰”。
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