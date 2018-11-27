习特会将登场市场关注 亚股涨多跌少

亚洲股市星期一在投资人尝试逢低承接带动下，涨多跌少，市场焦点放在周末美国总统特朗普和中国国家主席习近平之间的会面，试图一窥美中贸易战是否有降温迹象。
本周对金融市场来说是重要的一周，不但美国联邦准备理事会主席鲍尔（Jerome Powell）将发表演说，联准会也将公布上次决策会议纪录，本周高潮是在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行的20国集团（G20）峰会。
这场峰会虽将锁定多项全球性议题，但以习特会最引人瞩目。这两个世界经济强权在全球成长脚步开始蹒跚之际，展开贸易战。
但外界对习特会达成协议终止双方贸易战的期待不高。
摩根资产管理公司（JPMorgan Asset Management Ltd.）首席全球策略师凯利（David Kelly）说：“习近平主席和特朗普总统似乎大有理由在贸易议题上达成共识，即使现状不会因协议而大幅改变。”
“不过，双方的看法很重要，有些人虽仍期盼能原则上达成协议，但较可能的状况是，要等到双方再做一番姿态后，才可能达成协议。”
万达（OANDA）亚太交易部门主管殷尼斯（Stephen Innes）说，这场峰会“可能是美中领导人达成妥协的最好和最后的机会”。
“目前最大的问题是，我们会看到『交易高手』特朗普，还是要让中国更痛苦的‘贸易战士’特朗普？不要忘了和后者对赌的交易员今年都很惨。”
日股日经225指数收涨0.76%；韩股Kospi指数收涨1.24%；港股恒生指数收高1.73%；新加坡股市收涨1.34%；沪深300指数收挫0.07%；上证综合指数收跌0.14%；澳洲股市收跌0.78%；纽西兰股市收挫0.45%。
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