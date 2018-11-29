香港金融业并购交易锐减 中国加强管控令内地买家却步

路透香港11月28日 - 针对香港金融公司的并购交易今年锐减，保险行业交易受到的打击尤为沉重，因中国加强资本管制和遏制企业债务的举措让内地买家却步。
受香港的财富及港元与美元挂钩的支撑，香港金融公司一直被视为有利可图的并购目标。由于紧邻内地，在中资金融公司看来，香港通常也是实现他们海外抱负的第一步。
但今年这种基调似乎正在改变，因内地买家消失殆尽。两家保险公司取消了价值总计14亿美元的香港交易，消息人士称，因内地买家难以将资金转移到境外。
据Dealogic的数据，今年迄今以香港金融公司目标的并购金额总计11.5亿美元，全年可能创13年以来最低。2017年以香港金融公司为目标的并购金额为51亿美元。
数据显示，中国买家所占比重不到2018年总量的四分之一。过去六年的累计数据显示，中国买家所占比重接近60%，在总值353亿美元的交易中占据210亿美元。
了解情况的消息人士表示，中国在2015年底实施资本管制以阻跌人民币，这不仅导致整体交易动能下滑，同时也让卖家的选项减少、甚至毫无选择。
一位全球性投行的资深财务人士表示，“如果想要取得买方(buyside)委托，去支持非中国买家来购买香港金融资产可能更合理些。”
这些消息人士不愿具名，因他们未获授权向媒体发言。
**撤销交易**
由五家香港公司所持有的香港人寿上个月取消以9.07亿美元卖给一中国财团的交易，之前已经等待超过一年时间让交易结案。
而包括华侨永亨银行和亚洲保险在内的香港人寿股东并未回应路透的置评请求。两位熟悉情况的消息人士称，该交易的融资情况令人担忧。
香港人寿的另一股东创兴银行不予置评。
据知情人士称，美国大都会人寿保险公司(MET.N)已经决定搁置价值逾5亿美元的香港业务出售，此前入围的中资竞购方未能兑现融资承诺。
香港大都会人寿不予置评。
近年来，中资竞购方参与竞购香港金融资产，推高了估值。
中国泰禾集团2016年以14亿美元收购了香港大新银行人寿保险子公司，创保险业最大规模收购交易，交易额是内含价值的近三倍，而该地区类似交易为1.3-2.0倍。
尽管银行业者表示，海外业务实力和资产负债表较强的中资竞购者，仍有能力竞逐香港金融资产，不过中国政府的调控料将让非中资企业有机会出手收购。
位于北京的九鼎集团正在出售旗下香港保险部门富通保险，有意竞购的有周大福集团、亚洲私募股权公司PAG，以及一家日本保险业者。
九鼎集团、富通保险和周大福集团均未回覆置评请求；PAG则不愿置评。
两位人士表示，台湾富邦金控(2881.TW)也有意出售香港分行，估值可能会超过10亿美元，投资银行业者正急忙接触新加坡、马来西亚和其他地区的潜在买家。
富邦金不愿置评；富邦银行则未回覆。
“监管让人们在思考保险业并购案时更加谨慎，”瑞银亚洲并购部门主管Samson Lo表示。“那些出价能超乎预期的买家是私募股权公司之类的非传统买家。买家变得愈来愈多元了。”
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