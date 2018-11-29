习近平称中国开放大门要开得更大 未来五年将进口10万亿美元商品

路透北京11月28日 - 中国国家主席习近平周三在到访西班牙时表示，中国将打造全方位的开放新格局，开放的大门不是要关闭，而是要开得更大；将放宽市场准入、加强知识产权保护，主动扩大进口，未来五年将进口10万亿美元的商品，平均每年进口2万亿美元。
他并称，提出“一带一路”计划的目的，就是在经济全球化的情况下，如何加强世界上国家之间的合作，在互联互通方面加强合作，是一个共建、共商、共享的一个合作，不是单方面，是互利共赢的合作。
他同时指出，中国需要高质量的发展，这就需要新发展理念，将推动创新、绿色、共享、协调的发展理念，打造全方位开放的新格局。
习近平本月初在首届中国国际进口博览会开幕式上发表主旨演讲称，中国开放大门不会关闭只会越开越大，推动更高水平开放的脚步不会停步。扩大进口不是权益之计，是面向未来的长远考量，预计未来15年，中国进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元。
中国国务院副总理刘鹤周二在汉堡的一个经济会议上表示，贸易保护主义和单边贸易举措只会加深全球经济的不确定性，没有一个国家可以成为贸易战的赢家。
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