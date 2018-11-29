中国要求所有电动汽车自动向政府发送信息

美联社报道，中国政府要求所有电动汽车的厂商对出厂的汽车设定自动向政府发送信息的功能。包括特斯拉、大众、宝马、戴姆勒、福特、通用、日产和三菱在内的200多家公司在中国销售的电动汽车都会自动向政府报告所在位置以及其它多项信息，通常驾车人并不知情。
外国汽车厂商说，他们仅仅是遵守这项仅适用于替代能源汽车的当地法律。中国官员说，政府通过对这些信息进行分析，改善公共安全、促进产业发展以及帮助基础设施规划。
美国、日本和欧洲国家也是电动汽车的主要市场，但这些国家的政府不要求厂商实时提供这类信息。
批评人士说，收集信息的目的不局限于政府的解释，很可能被用于社会监视。在中国，个人隐私仅受到有限的保护。
中国对社会的监控程度超过大多数国家。中国官方的中央电视台在一个节目中称，中国全国有2000多万个监控摄像头，称之为“中国天眼”，可以识别出路上行人的年龄和性别。
中国最近还开始实行了社会信用系统，从个人的购物等日常生活到工作中的行为以及在社交媒体是否发表批评政府和共产党的言论都是打分标准。评分低的人被禁止乘坐飞机和高铁旅行，找工作也非常困难。（美国之音）
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