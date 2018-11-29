揭晓张柏芝第3胎孩子爹　新加坡65岁餐饮富豪

38岁张柏芝与谢霆锋育有2个儿子Lucas和Quintus，2011年两人离婚她虽偶尔传出绯闻，但都未公开承认任何一段感情。香港《苹果》今爆料，传她在上周日（25日）在香港养和医院生下第3胎儿子，媒体披露孩子的爸是65岁的新加坡连锁饮食集团股东，有一间上市企业，是身家雄厚的富豪。致电她的经纪人Emily，她仅回覆：“没有什么要说哦，sorry，拜拜！”谢霆锋透过经纪人说“没有回应”，他今天到尖沙咀出席庆功宴，被问到此事没有变脸，礼貌回答：“不答啦！”并向在场记者及粉丝挥手。
据可靠消息指出，张柏芝生的是儿子，孩子的爸爸是今年3月认识、65岁的富豪，他是新加坡连锁饮食集团股东，拥有一间上市企业，身家背景雄厚。张柏芝今年经常出入新加坡就是为了与男友约会，而张柏芝妈妈几个月前亮相节目时，曾提到女儿新恋情是“一位65岁的新加坡富豪”，虽然年龄大她27岁，但很会照顾人。
张柏芝离婚后，桃花依然很旺，期间曾与老外、中国富豪孙东海、台湾主持人何孟怀等人传过绯闻，但都无疾而终，这次相差27岁的忘年恋，据悉两人感情非常好，张柏芝妈妈和弟弟张豪龙都很喜欢男方，曾劝他们快公开恋情。
张柏芝离婚后，桃花依然很旺，期间曾与老外、中国富豪孙东海、台湾主持人何孟怀等人传过绯闻，但都无疾而终，这次相差27岁的忘年恋，据悉两人感情非常好，张柏芝妈妈和弟弟张豪龙都很喜欢男方，曾劝他们快公开恋情。
今天下午也拍到张柏芝妈妈出现在医院，她看到媒体不像以往大方拍照，掩面快闪，被问到是不是探望女儿，她解释“不是不是，只是看病”。前公公谢贤接受香港《苹果》电话访问，他说：“哈哈！生宝宝？我好久没见她，不知道她有没有怀孕，你不要问我啦，帮我祝福她，ok！”立刻挂掉电话。对张柏芝被爆生第3胎，好友小S刚表示完全没有听说，2人最近也没联络。
香港《苹果》在下午2点多时，直击张柏芝妈妈从养和医院离开，柏芝妈当时手上拿着一张纸，看到记者上前拍照拿纸掩面，加快脚步快闪，被问到最近有没有见张柏芝？她停顿一会未出声，之后只答“谢谢，谢谢”匆匆离去。
张柏芝的IG、微博最近都未更新，还把以前的发文全部删掉，今年5月播出的《如果，爱》也没出席宣传活动，“神隐”动机微妙，住在大埔康乐园智居民表示，7、8个月前还经常看到她，最近却不见踪影，但有不少人在养和医院见过她。
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