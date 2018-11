揭晓张柏芝第3胎孩子爹　新加坡65岁餐饮富豪

38 岁张柏芝与谢霆锋育有 2 个儿子 Lucas 和 Quintus , 2011 年两人离婚她虽偶尔传出绯闻,但都未公开承认任何一段感情。香港《苹果》今爆料,传她在上周日( 25 日)在香港养和医院生下第 3 胎儿子,媒体披露孩子的爸是 65 岁的新加坡连锁饮食集团股东,有一间上市企业,是身家雄厚的富豪。致电她的经纪人 Emily ,她仅回覆:“没有什么要说哦, sorry ,拜拜!”谢霆锋透过经纪人说“没有回应”,他今天到尖沙咀出席庆功宴,被问到此事没有变脸,礼貌回答:“不答啦!”并向在场记者及粉丝挥手。





据可靠消息指出,张柏芝生的是儿子,孩子的爸爸是今年 3 月认识、 65 岁的富豪,他是新加坡连锁饮食集团股东,拥有一间上市企业,身家背景雄厚。张柏芝今年经常出入新加坡就是为了与男友约会,而张柏芝妈妈几个月前亮相节目时,曾提到女儿新恋情是“一位 65 岁的新加坡富豪”,虽然年龄大她 27 岁,但很会照顾人。



张柏芝离婚后,桃花依然很旺,期间曾与老外、中国富豪孙东海、台湾主持人何孟怀等人传过绯闻,但都无疾而终,这次相差 27 岁的忘年恋,据悉两人感情非常好,张柏芝妈妈和弟弟张豪龙都很喜欢男方,曾劝他们快公开恋情。





今天下午也拍到张柏芝妈妈出现在医院,她看到媒体不像以往大方拍照,掩面快闪,被问到是不是探望女儿,她解释“不是不是,只是看病”。前公公谢贤接受香港《苹果》电话访问,他说:“哈哈!生宝宝?我好久没见她,不知道她有没有怀孕,你不要问我啦,帮我祝福她, ok !”立刻挂掉电话。对张柏芝被爆生第 3 胎,好友小 S 刚表示完全没有听说, 2 人最近也没联络。





香港《苹果》在下午 2 点多时,直击张柏芝妈妈从养和医院离开,柏芝妈当时手上拿着一张纸,看到记者上前拍照拿纸掩面,加快脚步快闪,被问到最近有没有见张柏芝?她停顿一会未出声,之后只答“谢谢,谢谢”匆匆离去。





张柏芝的 IG 、微博最近都未更新,还把以前的发文全部删掉,今年 5 月播出的《如果,爱》也没出席宣传活动,“神隐”动机微妙,住在大埔康乐园智居民表示, 7 、 8 个月前还经常看到她,最近却不见踪影,但有不少人在养和医院见过她。





她今年

2

月就曾在

IG

上传抱着小女孩的照片,写下“

2018

年之前,必定要生出

BB

来,

this is my goal

(这是我的目标)”,似乎很想为

11

岁的

Lucas

和

8

岁的

Quintus

添个妹妹或弟弟。(苹果日报)

