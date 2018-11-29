中国希望G20峰会同美国谈判取得成果

中国商务部发言人高峰星期四表示，希望美国和中国一道，努力推动中美两国元首在阿根廷G20期间的会晤取得积极成果。
出席11月30日在阿根廷G20峰会的中国国家主席习近平和美国总统特朗普，将在会议间隙举行首脑会晤，讨论已持续数月的美中贸易争端。
高峰说，目前双方经济团队正在保持着接触，落实两国元首不久前在电话中达成的共识，推动中美经贸问题达成一个双方都能接受的方案。他说，中美经贸合作的本质是互利共赢。
从今年年中以来，美中两国相互对从对方进口的商品加征关税，导致双方经贸关系紧张。如果此次阿根廷会谈特朗普和习近平不能就市场准入、强迫技术转让、知识产权保护等议题达成共识，美国将对另外2670亿美元的中国进口商品加征高达25%的关税。
美国贸易代表莱特希泽星期三批评北京未能在贸易政策上提出“有意义的改革”。莱特希泽还指责中国对从美国进口的汽车征收高额关税，比美国从中国进口的汽车关税高大约50%。
有分析认为，美中两国首脑在G20期间的会谈，最好的结果莫过于“暂时停战”，让特朗普和习近平能炫耀这次会谈取得的成果。
法国总统马克龙在峰会前对美中两国在贸易上“以牙还牙”的做法，以及对所有国家破坏性的贸易战的风险发出警告，指出“如果我们不展现出具体进展，我们的国际会议毫无用处，甚至是适得其反”。（美国之音）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost