以缉毒为由枪杀少年 3名菲律宾警察被判刑40年

菲律宾加洛坎（ Caloocan ）地方法院 29 日宣布判决，三名于去年 8 月枪杀少年桑托斯（ Santos ）的警察各被判处 40 年有期徒刑并不得假释，这是菲律宾 “ 反毒品战争 ” 中首宗因执法过当被判刑的警察。





据菲律宾星报网消息，佩雷达（ Pereda ）、科鲁兹（ Cruz ）和奥雷斯（ Oares ）三名警察，在 2017 年八月将 17 岁的桑托斯（ Santos ）带到暗巷中，称他贩毒且持有枪支。尽管桑托斯跪地哀求，三名警察仍近距离开枪射杀了他，之后弃尸在附近的猪圈。整个过程被附近的监控摄像头拍下。

现场目击者表示，桑托斯没有枪，而且他哭着求警方让他离开： “ 我明天还有考试 ” ，但三名警察仍开枪。

主审法官阿兹西纳（ Azucena ）宣读判决指出： “ 执法人员使用非必要武力和过度暴力，不可加以正当化。 ” 三名被告同时被判赔偿 6580 美元给桑托斯家属。

桑托斯的母亲在法院外表示： “ 对判决结果感到高兴，这证明我儿子是无辜的。 ” 她也希望其他警察能引以为戒。

自菲律宾

“

扫毒行动

”

开始至今，目前已逮捕

45

名警察、近

2

名民选官员和超过

250

名公务员，但也造成许多无辜民众受害。

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