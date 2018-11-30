以缉毒为由枪杀少年 3名菲律宾警察被判刑40年

菲律宾加洛坎（Caloocan）地方法院29日宣布判决，三名于去年8月枪杀少年桑托斯（Santos）的警察各被判处40年有期徒刑并不得假释，这是菲律宾“反毒品战争”中首宗因执法过当被判刑的警察。
据菲律宾星报网消息，佩雷达（Pereda）、科鲁兹（Cruz）和奥雷斯（Oares）三名警察，在2017年八月将17岁的桑托斯（Santos）带到暗巷中，称他贩毒且持有枪支。尽管桑托斯跪地哀求，三名警察仍近距离开枪射杀了他，之后弃尸在附近的猪圈。整个过程被附近的监控摄像头拍下。
现场目击者表示，桑托斯没有枪，而且他哭着求警方让他离开：“我明天还有考试”，但三名警察仍开枪。
主审法官阿兹西纳（Azucena）宣读判决指出：“执法人员使用非必要武力和过度暴力，不可加以正当化。”三名被告同时被判赔偿6580美元给桑托斯家属。
桑托斯的母亲在法院外表示：“对判决结果感到高兴，这证明我儿子是无辜的。”她也希望其他警察能引以为戒。
自菲律宾“扫毒行动”开始至今，目前已逮捕45名警察、近2名民选官员和超过250名公务员，但也造成许多无辜民众受害。
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