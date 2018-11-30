科学家培育出宫外发育胎盘：有望防止流产和死产

英媒称，为了弄清英国每年 30 多万例妊娠失败的原因以及如何防止寨卡等疾病，科研人员培育了子宫外正常发育的人类胎盘。

据英国《每日电讯报》网站 11 月 28 日报道，研究人员取得了突破，培育出活体器官，用以检测相关理论：胎盘因何受损以及如何解决这些问题。

报道称，很多妇女因怀孕后胎盘未适当附着子宫而发生流产或死产，导致胎儿缺氧和无法吸取养分而胎死腹中。

可是，由于无法观察怀孕初期子宫内的情形，人们对于这个过程及妊娠失败的原因知之甚少。

来自剑桥大学病理学及生理学、发育与神经学系的报告第一作者玛格丽塔 · 特科博士说： “ 胎盘对于维持胎儿发育至关重要，因为它长在母体内。当胎盘功能失常时，可能导致严重问题，从先兆子痫到流产都有可能发生，给母子造成当下和终生影响。 ”

报道称，为培育出活体器官，科研人员从流产胚胎的胎盘组织上取下长绒毛 —— 类似手指的极小的突出物 —— 并将其培育成可分泌孕期所需的蛋白质和荷尔蒙的三维结构。

研究分析显示，在最重要的头三个月，人工培育的胎盘就像在子宫内一样，试图钻入组织，甚至在非处方孕检中呈阳性反应。

剑桥大学胚胎滋养层研究所主任、论文联名作者格雷厄姆 · 伯顿教授说： “ 这些 ‘ 微型胎盘 ’ 是在几十年研究的基础上培养成功的，我们相信它将改变这个领域的研究。 ”

他说： “ 它们将发挥重要作用，有助于我们探究孕早期的实际情形。 ”

报道称，研究人员还希望借助这种微型器官探明，为何有些疾病会通过母体传给发育中的胎儿，比如寨卡，而其他疾病则可以被阻断。





这些微型胎盘可能还有助于筛查孕早期的用药安全，甚至可能为失败妊娠提供干细胞治疗。

报道称， 2017 年，这支研究团队宣布他们成功培育出发育正常的微型子宫内膜模型。

剑桥大学生殖免疫学荣誉教授阿什莉 · 莫非特说： “ 既然我们已经培育出了交界面双方 —— 母体组织和胎盘组织 —— 的类器官模型，那么我们就可以开始研究这两面是如何互动的。 ”

她说： “ 我们也可以通过基因编辑研究哪些基因决定健康妊娠，研究成果或许是非常有用的生物标记。眼下我们还无法预测或防止问题，因此我们认为这项研究是变革性的。 ”

剑桥大学哺乳动物发育与干细胞生物学教授玛格达莱娜 · 泽尔尼卡 - 戈茨评论这项研究时表示，希望将这项研究突破与她本人通过干细胞培育胚胎的相关研究结合起来。

她说：

“

将胎盘和胚胎这两个模型结合起来，就有可能发现如何挽救失败的妊娠。这会美梦成真。

”

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