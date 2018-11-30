美国2019年房价涨势料大幅放缓 呼应经济态势

根据一项路透针对地产业专家的调查，美国明年房价涨势料将呼应经济动能大幅放缓，专家们多认为房地产交投已过高峰。





10 年前的金融危机导致美国房价跌掉了三分之一，如今已经几乎扳回所有跌幅，过去五年房价的涨幅是通胀和薪资上涨速度的两倍以上。





这项调查是在 11 月 16-26 日间进行，访问了 35 名地产市场分析师，结果显示美国未来两年房价涨幅仍将超越通胀及薪资增幅，但预估涨幅低于 8 月调查时的结果。





标普 /Case Shiller 美国 20 大都会区房价综合指数 2019 年料将上涨 3.7% ， 2020 年则料上涨 2.8% ，低于三个月前调查预估的涨 4.7% 及 3.5% 。





Naroff Economic Advisors 首席分析师 Joel Naroff 表示， “ 房价涨幅已触高峰，随着利率进一步走升及经济放缓，房价涨势必将减速。 ”





过去，楼市对整体经济增长的贡献非常大。但今年它们之间愈发脱钩。





过去两个季度的数据显示，房地产市场活动放缓，但整体经济强劲增长，部分原因是去年年底通过的减税措施带来的激励。





回答额外问题的 29 位分析师中，有 17 位表示美国房地产市场成交量已经见顶。





“

自年初以来，房地产市场活动经历了明显放缓，抵押贷款利率上升、税改和房价预期放缓都打压房地产需求，

”

凯投宏观

(Capital Economics)

房地产分析师

Matthew Pointon

表示。

(

路透社

)

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