    • 2018年11月30日

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    美国2019年房价涨势料大幅放缓 呼应经济态势

    星期五, 十一月 30, 2018 ,

    根据一项路透针对地产业专家的调查，美国明年房价涨势料将呼应经济动能大幅放缓，专家们多认为房地产交投已过高峰。

    10年前的金融危机导致美国房价跌掉了三分之一，如今已经几乎扳回所有跌幅，过去五年房价的涨幅是通胀和薪资上涨速度的两倍以上。

    这项调查是在1116-26日间进行，访问了35名地产市场分析师，结果显示美国未来两年房价涨幅仍将超越通胀及薪资增幅，但预估涨幅低于8月调查时的结果。

    标普/Case Shiller美国20大都会区房价综合指数2019年料将上涨3.7%2020年则料上涨2.8%，低于三个月前调查预估的涨4.7%3.5%

    Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示，房价涨幅已触高峰，随着利率进一步走升及经济放缓，房价涨势必将减速。

    过去，楼市对整体经济增长的贡献非常大。但今年它们之间愈发脱钩。

    过去两个季度的数据显示，房地产市场活动放缓，但整体经济强劲增长，部分原因是去年年底通过的减税措施带来的激励。

    回答额外问题的29位分析师中，有17位表示美国房地产市场成交量已经见顶。

    自年初以来，房地产市场活动经历了明显放缓，抵押贷款利率上升、税改和房价预期放缓都打压房地产需求，凯投宏观(Capital Economics)房地产分析师Matthew Pointon表示。(路透社)

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