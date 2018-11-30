美国2019年房价涨势料大幅放缓 呼应经济态势

根据一项路透针对地产业专家的调查，美国明年房价涨势料将呼应经济动能大幅放缓，专家们多认为房地产交投已过高峰。
10年前的金融危机导致美国房价跌掉了三分之一，如今已经几乎扳回所有跌幅，过去五年房价的涨幅是通胀和薪资上涨速度的两倍以上。
这项调查是在11月16-26日间进行，访问了35名地产市场分析师，结果显示美国未来两年房价涨幅仍将超越通胀及薪资增幅，但预估涨幅低于8月调查时的结果。
标普/Case Shiller美国20大都会区房价综合指数2019年料将上涨3.7%，2020年则料上涨2.8%，低于三个月前调查预估的涨4.7%及3.5%。
Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示，“房价涨幅已触高峰，随着利率进一步走升及经济放缓，房价涨势必将减速。”
过去，楼市对整体经济增长的贡献非常大。但今年它们之间愈发脱钩。
过去两个季度的数据显示，房地产市场活动放缓，但整体经济强劲增长，部分原因是去年年底通过的减税措施带来的激励。
回答额外问题的29位分析师中，有17位表示美国房地产市场成交量已经见顶。
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