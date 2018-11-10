蓬佩奥谈制裁:伊朗领导人 还想不想让人民吃上饭?

有关美国对伊朗开出的 “ 史上最大 ” 制裁是否合理，会不会影响伊朗民众的生活，这次出面质问美国的，是英国人。

在 7 日接受英国 BBC 新闻网的采访时，美国国务卿蓬佩奥多次回避 “ 制裁会否影响民众生活 ” 这一问题，强调美国针对的仅仅是伊朗领导人。

然而在记者的追问下，蓬佩奥最终表示， “ 记住，伊朗领导人必须决定，还想不想让他的人民吃上饭。 ”





据美国国务院 7 日给出的采访通告显示， BBC 记者奈里（ Hadi Nili ）向蓬佩奥提出疑问， “ 你一直在说制裁不是针对伊朗人民的，但如果制裁影响到当地民众的生活，怎么办？ ”

蓬佩奥回答： “ 伤害伊朗人民的就是伊朗领导人，是伊朗政权，而不是美国。 ”

奈里追问： “ 你说美国在乎伊朗民众，那如果制裁影响了伊朗人的生活，那这有什么区别吗？ ” 他举例，美国实施的制裁会令伊朗国内的部分药物、粮食供应出现短缺。 “ 我们 BBC 核实过了，当地已经受到了这部分的影响。 ”

蓬佩奥随即解释道，美国已经取消了对药物的制裁，相关资金流动已经解冻。 “ 反正就是该制裁的我们会制裁，不该制裁的我们不会制裁。 ”

BBC 记者显然对这番回答不服，想再次向蓬佩奥展示 BBC 的调查结果，但被对方打断。

“ 记住，伊朗领导人必须做出决定，还要不要让他的人民吃上饭。他们必须做出决定，是要把他们的钱用来给人民买药，还是用来给自己出国玩。如果他们继续浪费钱，伊朗人民会作出回应的。 ”

5 日，美国财政部发布通告说，将从当天起对涉及伊朗金融、航运、航空、能源等领域的超过 700 个个人、实体、飞机和船只实施制裁。这是美国今年 5 月宣布退出伊朗核问题全面协议后，重启的第二批对伊制裁，，也是该国对伊有史以来最大规模的制裁。

新华社在 6 日发文分析，这波制裁是否会诱发伊朗国内变乱，导致伊朗政权从内部崩溃、瓦解？可能性依然很低。

其一，伊朗政府对社会的控制力依然很强。岁末年初，伊朗多座城市发生反政府示威乃至冲突，蔓延速度之快，与国内各政治派别试图借力民怨搞政治斗争不无关系。但局面并未失控，骚乱很快被平息，来得快去得也快。迄今只有零星示威尚存。

其二，得益于油气资源国有，伊朗政府对经济控制力较强。虽然无法改变里亚尔长期下跌的颓势，但进入 10 月后，伊朗政府几次出手干预外汇市场，抓捕涉嫌倒汇、炒汇的不法商贩，阻止里亚尔过快贬值。另外，伊朗工业体系技术水平虽然落后，但相对完备，经济型小汽车和其他低端工业产品、农副产品基本自给自足，能源供给廉价充足，不会被制裁困死。

其三，美国单方面退出伊核协议，但该协议依然得到其他国家尤其是美国在欧洲的传统盟友国家的支持。针对美国重启对伊朗的制裁，欧盟、法国、德国、英国日前发表联合声明说，欧盟及三国正在筹备设立

“

特殊目的机构

”

，以绕过美国制裁，延续与伊朗的合法贸易活动。只要留在伊核协议，伊朗就有借助欧洲转圜的余地。

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